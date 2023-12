Milei le abrió la puerta a Starlink: cómo es el servicio que ofrece y cuánto cuesta

El presidente Javier Milei, por cadena nacional, afirmó que se modificarán las regulaciones de los servicios de internet para permitir la llegada al país de "empresas como Starlink", el servicio de conectividad satelital del magnate Elon Musk.

La empresa ya tenía en sus planes comenzar a brindar conexión en la Argentina a partir de 2024, según había revelado recientemente la empresa en un mapa web donde muestra el alcance de su servicio.

Allí, el país aparece en estado de "próximamente" y, al colocar el cursor del mouse sobre el territorio, el mapa detalla que el servicio estará operativo "a partir de 2024".

Starlink llega a la Argentina: qué dijo el gobierno

Además del anuncio de Milei por cadena nacional, la información sobre el desembarco de Starlink a la Argentina fue parcialmente confirmada por la futura canciller de Javier Milei, Diana Mondino.

Escueta pero asertiva, la economista afirmó en la red social X: "Estamos en eso".

Hay que tener en cuenta que la empresa Starlink de Elon Musk ya tiene una habilitación oficial del Estado argentino para brindar servicios en territorio nacional. De hecho, el Enacom la autorizó a operar en el año 2021.

Milei sostuvo que esta medida tiene que ver con "permitir la competencia de empresas extranjeras, como Starlink". La empresa Starlink fue la única privada que fue mencionada en todo su discurso de poco más de 15 minutos del Presidente en cadena nacional.

Estamos en eso — Diana Mondino (@DianaMondino) November 22, 2023

Cómo es y cuánto cuesta la internet satelital de Starlink

Starlink es un servicio de internet mediante conexión satelital que se basa en una constelación formada por unos 5.000 satélites que en la órbita baja de la tierra. Esto le permite llegar a casi cualquier parte del mundo y ya brinda conexión a unos 2 millones de usuarios.

Starlink es capaz de proveer velocidades de conexión de entre 150 y 500 megabits por segundo (Mbps). El servicio básico (standard) en los Estados Unidos tiene un costo de 599 dólares por única vez para la adquisición de la antena y un abono mensual de 120 dólares.

En América Latina los precios suelen ser más baratos. Por ejemplo, en Brasil el abono mensual cuesta u$s 58 (más u$s 612 por el kit de instalación), mientras que en Chile el valor es de u$s 57 (y u$s 570 la instalación).