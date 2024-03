Starlink en Argentina: el Gobierno de Milei confirmó el inicio del servicio en el país

El vocero presidencial Manuel Adorni sorprendió este miércoles al anunciar el inicio de las actividades de Starlink, la empresa de internet satelital de Elon Musk, en la Argentina durante su habitual conferencia de prensa matutina.

"Hace algunas semanas habíamos anunciado la llegada de Starlink a la Argentina. Hoy podemos confirmar que el servicio de internet satelital del prestigioso empresario Elon Musk ya se comercializa en nuestro país", dijo Adorni.

Y agregó: "Esto es sumamente importante ya que hay muchas zonas de Argentina que, por cuestiones geográficas, claramente no tienen el acceso a Internet que necesitan o que deben tener. Esto se traduce en que muchos argentinos, millones de argentinos, puedan acceder a Internet y puedan explotar su comercio, sus trabajos, o incluso que puedan acceder a cuestiones académicas para seguir progresando".

Starlink ya tiene proveedores en la Argentina

Starlink, el servicio de internet satelital de alta velocidad que desarrolló la empresa de Elon Musk SpaceX, ya cuenta con proveedores nacionales para garantizar una conexión a la web desde cualquier parte de la Argentina, de forma inalámbrica y con velocidades de conexión de entre 150 y 500 megabits por segundo (Mbps).

Como Stylus y Sencinet, Mercado Libre se sumó a la lista de empresas que ofrecerán el kit oficial de Starlink. Sin embargo, el servicio en sí comenzará a prestarse a partir del segundo trimestre del año, según detalló la compañía de Musk.

"Con la compra de estos productos y contratación del plan, los usuarios podrán acceder a un servicio de internet satelital de alta velocidad y baja latencia que es tendencia por sus cualidades a nivel global", escribió el marketplace más famoso del país en un comunicado.

Starlink: qué ofrece y cuál es el precio

A finales de febrero, el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) autorizó a tres compañías que brindan servicio de Internet satelital, Kuiper (Amazon), OneWEB y Starlink a operar en el país con el objetivo de "fomentar la inversión, el desarrollo de la competencia y la prestación de servicios de calidad en los sectores de telecomunicaciones", según describió una resolución publicada en el Boletín Oficial, firmada por el interventor del organismo, Juan Martín Ozores.

Desde la aprobación, la compañía de Musk se dedicó a establecer alianzas estratégicas para ofrecer su servicio en el territorio nacional. La plataforma de comercio electrónico Mercado Libre, propiedad de Marcos Galperin, recientemente confirmó que sumará la tienda oficial de Starlink para la venta y distribución de kits de conectividad a internet.

Starlink ofrece conectividad a internet satelital y los kits de instalación comienzan a venderse en el país.

"Starlink es diseñado y operado por SpaceX y se trata de la primera, y más grande, constelación de satélites del mundo que utiliza una órbita terrestre baja para brindar internet de banda ancha", escribió el marketplace.



En cuanto a los precios del kit, estos varían según el país y el tipo de plan que se elija. Si bien no están confirmados para la Argentina, en otros países el valor mensual de Starlink Standard es de u$s 90, más el equipamiento de u$s 599, por una velocidad de entre 25 a 220 Mbps. La alternativa Starlink Priority, en cambio, tiene un precio mensual de u$s 250 y el equipamiento se eleva a u$s 2.500. Se espera que para América Latina los valores sean más bajos.