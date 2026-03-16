Un mundo de Pokémon, pero en ruinas, sin humanos, con las criaturas deambulando solas y sin nadie que las ayude. Ese es el punto de partida de Pokémon Pokopia, el ambicioso juego de Nintendo Switch 2 que llegó este mes de la mano de los desarrolladores Game Freak y Koei Tecmo para demostrar que la clásica franquicia todavía tiene mucho para dar. En lugar de asumir el rol de un entrenador tradicional, el jugador controla a un “Ditto” que se transforma en humano y se embarca en una misión de restauración: explorar islas, recolectar recursos, construir hábitats y atraer Pokémon a un mundo que necesita recuperar su vitalidad. Es una premisa sencilla, pero a partir de ella se despliega un juego original y –vamos adelantando conclusiones– encantador. El núcleo de Pokopia combina exploración, recolección y construcción en un mundo con ciclo día-noche en tiempo real. Los amaneceres iluminan las creaciones del jugador, mientras que las noches abren nuevas posibilidades: pescar bajo las estrellas, tocar música junto a los Pokémon o descubrir criaturas que solo aparecen con la oscuridad. La mecánica central gira en torno al “Hábitatdex”, un registro innovador que guía al jugador para recrear entornos específicos: un grupo de hierbas y flores para atraer a Butterfree, una cueva húmeda para Zubat, un lago tranquilo para Psyduck. Cuando el hábitat queda bien diseñado, los Pokémon aparecen solos, se instalan en el mundo y comienzan a colaborar en tareas cotidianas como fundir metales, cultivar o construir edificios. El ciclo es satisfactorio, cuando no adictivo, con una sensación de progresión que no aburre. Ditto, además, puede aprender habilidades copiadas de otros Pokémon: dispara agua para regar cultivos, rompe obstáculos con el golpe roca de Geodude y hasta surca ríos transformándose temporalmente en Lapras. Estas habilidades, desbloqueadas al interactuar con distintas criaturas, son la clave para preparar terrenos, cocinar recetas especiales y erigir estructuras cada vez más complejas. La variedad de lo que se puede hacer nunca deja de sorprender. La campaña principal dura entre 20 y 40 horas, y se desarrolla a través de biomas variados que el jugador va descubriendo y restaurando. Pero lo que realmente distingue la narrativa de Pokopia es cómo cuenta su historia: sin diálogos forzados, sino a través de ruinas cargadas de nostalgia. Cada rincón del mapa invita a preguntarse qué ocurrió allí, y eso es un logro para el juego. Para quienes crecieron con las primeras entregas de la saga, la experiencia puede tener condimentos emocionales extra, pero el juego está perfectamente abierto a quienes buscan ingresar por primera vez al universo de Pokémon. El apartado técnico de Pokopia es sólido y coherente con su propuesta estética. El juego se ejecuta a 1080p en modo dock y 720p en modo portátil, con un rendimiento estable de 60 cuadros por segundo que raramente flaquea. El estilo visual, con bloques suaves y colores vibrantes, crea una atmósfera acogedora que resulta ideal tanto para jugadas cortas como para largas sesiones de construcción. Las animaciones de los Pokémon son uno de los puntos más destacados: Pikachu corretea chispeando de alegría, Snorlax ronca plácidamente en su hábitat, Lapras se desliza suavemente en el agua. Cada criatura tiene una impronta visual propia, algo que contribuye al encanto general del juego. La banda sonora remasteriza clásicos de la saga Pokémon con arreglos relajados que funcionan muy bien. Pokopia tiene una rejugabilidad que va mucho más allá de la campaña principal. Los cientos de objetos y recetas disponibles y los desafíos de la Hábitatdex para Pokémon raros aseguran que siempre haya algo nuevo por descubrir. La cifra de 100 horas de contenido total no parece exagerada. El multijugador es otro punto fuerte. La función GameShare permite jugar en local con hasta cuatro jugadores, mientras que las llamadas Islas Nube habilitan la colaboración online en mundos compartidos de manera persistente: se pueden visitar las creaciones de otros jugadores, colaborar en construcciones o intercambiar recursos. Además, el juego incluye un modo foto que permite capturar momentos adorables con los Pokémon del mundo, ideal para guardar recuerdos de construcciones especiales o, eventualmente, compartir en redes sociales para deleite de los amigos pokemoneros y/o fans de Nintendo. Claro que, como en todo videojuego, también hay aspectos que generan opiniones divididas o que se prestan a mejora. La gestión del inventario es uno de ellos: el espacio limitado entre mundos obliga a viajes para organizar objetos y puede provocar un retroceso algo tedioso. Para algunos jugadores, la cámara en espacios cerrados también representa un desafío menor a la hora de construir detalles finos. Por otro lado, las relaciones con los Pokémon se articulan por categorías genéricas y no por vínculos individuales profundos. Es decir que todos los Pikachu se comportan igual, todos los Snorlax del mismo modo. Para quienes esperaban una conexión más personal con cada criatura, esto todavía no está. Pokémon Pokopia expandirla el universo de juegos Pokémon en una dirección que sorprende pero que, a la vez, se siente completamente natural: un juego de simulación de vida relajada, con nostalgia, con mecánica de construcción adictiva y un apartado técnico que aprovecha el hardware de Nintendo Switch 2. Es ideal para quienes buscan creatividad sin estrés, para fans de la franquicia que quieren reencontrarse con sus Pokémon favoritos de una manera distinta y, por qué no, para jugadores de Animal Crossing o Minecraft que quieren explorar el universo Pokémon desde un ángulo novedoso. Las sesiones de construcción, exploración y restauración son el corazón de una experiencia que atrapa. Por último, hay que considerar que Pokémon Pokopia es un exclusivo de Switch 2 y, sin dudas, suma argumentos a favor para quienes evalúan hacerse de esta consola.