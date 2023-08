La propuesta anti Milei que llama a un tercio de los argentinos y es mejor que dolarizar

Después del triunfo del ultra derechista Javier Milei en las elecciones primaras (PASO), la dolarización de la economía pasó de ser un escenario impensado a una posibilidad cada vez más cercana y discutida entre los especialistas.

El debate sobre la eliminación del peso incluso llegó al ecosistema de las criptomonedas, donde Sebastián Serrano (cofundador y CEO del exchange Ripio), compartió su visión al respecto.

En una entrevista para el portal CriptoNoticias, el empresario cuestionó el proyecto del candidato más votado y, en cambio, propuso una nueva alternativa acorde al mercado de los tokens; un mercado que de hecho ya cuenta con la participación de un tercio de los argentinos según un informe realizado por la tecnológica Consensys.

Dolarizar la economía: qué piensa el CEO de Ripio

En su encuentro con CriptoNoticias, Serrano explicó por qué no considera la dolarización como la solución a las adversidades económicas locales. Según él, "todas las economías tienen que tener una unidad de cuenta propia"; es decir, una medida de valor para hacer intercambios comerciales.

Lo que ocurre es que, con una devaluación del peso de más del 50% en lo que va del año, la moneda local no sirve como unidad de cuenta y debemos recurrir a otros activos -como el dólar- para cuantificar y comparar el valor de distintos elementos.

Pero para el empresario "no tener una unidad económica que esté atada a tu economía no es algo bueno" y agregó: "Lo que más me preocupa de la dolarización es que las variables que mueven a una moneda sean controladas por un gobierno que no está pensando en tu economía".

En cambio, el CEO de Ripio propuso pensar en la creación de una criptomoneda nacional que utilice una blockchain independiente del control y la emisión del gobierno o el Banco Central.

"Yo realmente creo que en este momento en el que nos estamos cuestionando hasta nuestra moneda, tal vez podríamos dar un salto al futuro y, en vez de dolarizar o seguir con el mismo sistema tan susceptible de abuso y falible, podríamos construir algo usando contratos inteligentes", le dijo Serrano a CriptoNoticias.

Esto no ha de confundirse con una CBDC (Central Bank Digital Currency), que ya están desarrollando más de 30 países de todo el mundo. A diferencia de la propuesta del empresario, estas monedas digitales son completamente centralizadas y cada transacción está monitorizada por un banco central.