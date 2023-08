Uno de los "padres" de la convertibilidad destruyó la dolarización de Milei: cuál es su alternativa

La inesperada victoria de Javier Milei en las PASO puso en primera plana su propuesta de cabecera: la dolarización, estrategia con la cual el economista asegura poder resolver la inflación en Argentina.

Frente a esto, diversas voces especializadas se dedicaron en la última semana a analizar si este planteo económico efectivamente podría funcionar en el país.

Entre ellos se encuentra Horacio Tomás Liendo, uno de los cerebros detrás de la Convertibilidad de Carlos Menem que en el año 1991 estableció la paridad entre el peso y el dólar estadounidense.

Para Liendo, ex secretario de Legal y Técnica del entonces ministro de Economía Domingo Cavallo y hoy asesor de la candidata presidencial Patricia Bullrich, "la dolarización no es la solución apropiada para la economía argentina".

Este se debe a que, según aseguró el abogado en diálogo con CNN Radio, las circunstancias actuales "son muy diferentes a las cuales se dieron para la Convertibilidad en su momento".

Dolarización: por qué Horacio Liendo cree que no es viable y qué propone a cambio

Aunque para Liendo la dolarización propuesta por Javier Milei se asemeja a la Convertibilidad que él ayudó a estructurar a inicios de los '90, el asesor letrado considera que este no sería un buen momento para aplicar ninguno de los dos planes.

Para Liendo, en Argentina "no están dadas las condiciones económicas, ni financieras, ni políticas" para dolarizar dado que "se necesitan reservas para ello y actualmente tenemos reservas negativas".

"Se requerirían 40.000 millones de dólares de nuevo financiamiento, que la Argentina si lo obtuviera debería aplicarlo a otras urgencias fiscales porque deberá hacer cambios fiscales importantes", profundizó el especialista.

En este punto, diferenció el escenario en el que se llevó a cabo el Plan de Convertibilidad del actual y explicó que este se aplicó "después de dos hiperinflaciones, que destruyeron el valor de todas las operaciones que se hacían en australes".

En su momento, repasó Liendo, la base monetaria era de u$s 4000 millones y llegó a expandirse a u$s 16.000 millones, "e incluso en 2001 estaba en USD 12.000 millones", enfatizó al sostener que su plan no fue contractivo sobre la economía nacional.

Sin embargo, ahora el abogado considera que el punto de inicio "no es comparable" porque existen activos en pesos en torno a las u$s 40.000 millones que obligarían a un nuevo endeudamiento para dolarizar, lo que se sumaría al necesario ajuste fiscal y su consecuente efecto recesivo.

Liendo propone volcar la economía nacional hacia el bimonetarismo.

Como alternativa, el actual asesor de la candidata a presidente de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich propone volcar la economía nacional hacia el bimonetarismo, doctrina inspirada en la ley 71 del gobierno del expresidente Bartolomé Mitre.

En su momento, cuando a nivel global regía el patrón oro, esta norma avaló la circulación nacional legal de diversas monedas extranjeras -entre ellas el dólar estadounidense- junto al "peso fuerte" nacional.

"Lo que propongo es declarar al dólar como moneda de curso legal, lo que nos permite eliminar el control de cambio. Además de la liberación completa de la relación entre el peso y el dólar", profundizó Liendo al respecto. El exsecretario de Domingo Cavallo cree que este modelo, el cual trabaja junto a Bullrich, "permite vivir en ambos mundos".

Para dejar atrás el cepo cambiario actual, Liendo enviaría al Congreso un proyecto de ley para legalizar la libre circulación de la divisa estadounidense junto a diversas reformas para sostener el sistema monetario tras la modificación.

Consultado sobre por qué la población elegiría utilizar el peso frente al dólar, el especialista lo justificó con la "ley de Gresham", la cual dispone que, en un contexto bimonetario, la gente tiende a utilizar de forma cotidiana la moneda menos fuerte frente a la más competitiva dado que esta última la ahorra. Así, Liendo asegura que no caería la demanda de pesos, lo que se reforzaría con medidas para facilitar su circulación.

"Lo que yo propongo es declarar el uso legal del dólar como hizo Perú. Lo hizo hace 30 años hoy tiene el mejor sistema financiero y monetario de la región. Sus indicadores de inflación son hoy los mejores", cerró el abogado destacando el modelo del país andino.