La empresa argentina de u$s 2000M que es la mejor del año: su CEO ganó el mundial de emprendedores

Por primera vez, un argentino resultó ganador del mundial de emprendedores "EY World Entrepreneur of the Year 2022". El galardón, entregado en la noche de ayer, fue para Gastón Taratuta, CEO de Aleph, quien ya se había quedado con el premio local en abril pasado.

El reciente unicornio representó al país en la final que se realizó en el principado de Mónaco, donde compitió con empresas de primer nivel provenientes de 60 países. Taratuta tiene una compañía que conecta a las mayores plataformas digitales del mundo con los grandes anunciantes y millones de consumidores y tiene entre sus inversores al propio Marcos Galperin.

Gastón Taratuta con premio en mano en la final celebrada en Mónaco ayer.

El emprendedor revolucionó el mundo de la publicidad digital con la creación de una plataforma global, detectando la falta de oportunidades para que las empresas y los anunciantes de los países emergentes se conectaran a las mayores plataformas digitales del mundo, como Twitter, Snapchat y LinkedIn.

El reconocimiento llega en medio de un gran momento para los emprendedores de alto impacto de América latina, que hoy están en el mapa de los grandes inversores globales. Taratuta también se destacó por ser el segundo emprendedor latinoamericano en llevarse la estatuilla en los 22 años de historia que tiene el premio.

"Ser emprendedor es más que solo construir un negocio exitoso, se trata de crear y aprovechar oportunidades donde no existen o no son fáciles de alcanzar. Pocas industrias han experimentado más evoluciones en las últimas dos décadas que la publicidad digital y es exactamente por eso que me apasiona tanto forjar su futuro. Me acerco a cada día como una oportunidad para aprovechar la próxima gran idea que impulsará el espacio y reimaginará lo que es posible", dijo el emprendedor luego de recibir su premio.

Y agregó: "Para cualquier éxito es fundamental rodearse de las personas adecuadas, y este premio es un testimonio de mi increíble equipo, incluido mi excepcional amigo y socio comercial, Ignacio Vidaguren. Estoy realmente agradecido y honrado de haber sido nombrado Emprendedor Mundial del Año 2022 de EY y espero poder utilizar esta plataforma para empoderar a los empresarios del futuro".

El gran momento que está viviendo su empresa alcanzó su punto culmine el año pasado cuando alcanzó una valuación de mercado de US$ 2000 millones y se ganó un lugar en el selecto club de unicornios argentinos. Desde el año pasado, Aleph Group tiene un EBITDA de más de US$ 70 millones y emplea a más de 1000 personas.

Impresionante y muy merecido premio para un tremendo emprendedor. Bravo Gastón!!! %uD83D%uDC4F%uD83D%uDC4F%uD83D%uDC4F https://t.co/kH1CW11j0Y — Marcos Galperin (@marcos_galperin) June 9, 2022

"Estamos muy orgullosos que un argentino haya recibido por primera vez esta distinción. Es un premio al esfuerzo, a la dedicación y al permanente espíritu de superación. Queremos felicitar a Gastón Taratuta por ser un ejemplo para nuestro país", señaló Norberto Nacuzzi, Country Managing Partner de EY Argentina, firma que lleva adelante el tradicional premio.

La comunidad emprendedora local también celebró el logro. El propio Galperin -amigo de hace mucho tiempo de Taratuta- compartió la noticia en Twitter: "Impresionante y muy merecido premio para un tremendo emprendedor. Bravo Gastón!!!", dijo el fundador de Mercadolibre.

Martín Migoya, de Globant, también dijo lo suyo: "Wow! Impresionante Gastón Felicitaciones!. Es un premio muy difícil donde se compite con grandes emprendedores de muchísimos países. Muy merecido y que sigan los éxitos!".

En la actualidad, Aleph Group es un distinguido holding publicitario mundial, con presencia en 90 países y una huella en cuatro continentes.