Las 9 mandamientos del éxito que los argentino se olvidan, según Martín Migoya, de Globant

"La Argentina se encuentra ante una gran oportunidad". Con estas palabras, Martín Migoya, CEO de Globant, comenzó una enumeración de lo que presentó como los "nueve mandamientos que los argentinos solemos olvidar".

El cofundador de el unicornio tecnológico fue parte de un panel de empresario -con él estaban Paolo Rocca, de Techint; Federico Braun, de La Anónima y Carlos Miguens, del Grupo Miguens- en el encuentro organizado por los 20 años de la Asociación Argentina de Empresas (AEA).

Según el empresario tecnológico, la crisis global permitió que los inversores vuelvan a mirar hacia Latinoamérica. Por eso, siguió "es el momento en que la Argentina tiene que ganar el centro del ring de nuevo".

Migoya, junto a otros empresario, durante el panel de AEA

Los nueve mandamientos, según Migoya

Así el CEO de Globant, uno de los unicornios que dio el país, comenzó a enumerar los mandamientos que, según él, los argentinos se olvidan.

El país tiene que entender la magnitud brutal del cambio tecnológico que está atravesando el mundo , adoptarlo y saberlo aprovechar. Criptomoneda, inteligencia artificial y el metaverso, son algunas de las oportunidades . "¿Las queremos aprovechar los argentinos o no?", alentó. Cómo entrenar a los jóvenes para el futuro . Desde todos los aspectos: "que a los chicos no se les entumezcan las manos en el colegio por el frío", hasta "empujarlos" a que estudien y progresen. Educar a los jóvenes es tan importante como el tercer punto: hacer que se queden . "La Argentina ha sido una máquina da expulsar. Como argentinos debemos de detener esa máquina, porque no proveemos ningún tipo de futuro", señaló. "Dejen el arco quieto" . Migoya pidió a los políticos que "dejen las cosas como están si no las quieren o pueden mejorar". Establecer principios básicos, que no cambien en los próximos 10 a 50 años, sin importar quién sea el presidente. El Estado tiene que "gastar responsablemente, como cada uno hace en su casa". Así, se podría bajar la inflación y se dejaría de emitir dinero, estableciendo una moneda fuerte. Cómo hacemos para que estemos cada vez más unidos. Pensar en grande; a la Argentina como potencia. Si estudiás, te va a ir bien. Si trabajas, te va a ir bien. Hay que vivir del mérito.