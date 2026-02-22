Los estafadores digitales están constantemente al acecho de nuevas oportunidades para lanzar una maniobra delictiva capaz de engañar a varias personas y obtener datos sensibles a cambio; como números de tarjetas o claves de acceso bancario. En el último tiempo, trascendió el modus operandi de los delincuentes que operan a través de WhatsApp y que apuntan directamente a los usuarios con falsos “bonos oficiales” que permitirían recibir sumas de más de $ 700.000, en lo que es un novedoso “cuento del tío” para pescar incautos. Hay casos recientes en la Argentina y resulta imperativo estar al tanto de los avances de la ciberdelincuencia en la región para poder prevenirlos. A continuación, todos los detalles. Aunque las estafas por WhatsApp no son novedosas, todavía hay varias personas que caen en la trampa; generalmente, porque la promesa de dinero fácil suele ser atractiva. En general, los estafadores se comunican con sus víctimas por WhatsApp y se presentan como funcionarios de algún organismo estatal, ya sea municipal, provincial o nacional. Otras veces, dicen ser de un banco. Y presentan la propuesta de algún tipo de bono especial que se puede cobrar fácilmente, pero el contacto solo tiene como finalidad robar datos ajenos. En casos registrados recientemente en Mendoza, los estafadores prometían el pago de bonos de más de $ 700.000. En estos casos, una vez que captan la atención de los usuarios, proceden a enviar los requisitos para participar del proceso de selección; lo que suele incluir un formulario que exige información personal –como datos de acceso bancario para, luego, vaciar las cuentas– o incluso un depósito de dinero “por cuestiones administrativas”. En otras oportunidades, piden hablar por teléfono para dar una sensación de realidad, pero buscan manipular a las víctimas para obtener datos y avanzar con la estafa. Para evitar este tipo de fraudes, se recomienda: