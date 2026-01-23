En una reveladora conversación durante el Foro Económico Mundial en Davos, Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, no dudó en señalar a una tecnología emergente como la clave para un futuro de “abundancia asombrosa”: los robots humanoides. Según Musk, esta innovación es tan trascendental que cada persona en el planeta no solo deseará uno, sino que eventualmente lo tendrá.

Durante su diálogo con Laurence D. Fink de BlackRock, Musk articuló una visión audaz donde la Inteligencia Artificial (IA) y la robótica no solo impulsarán un crecimiento económico sin precedentes, sino que también redefinirán la existencia humana. “Si se tiene IA ubicua que es esencialmente gratis o casi, y robótica ubicua, entonces se tendrá una explosión en la economía global, una expansión en la economía global que es verdaderamente sin precedentes”, afirmó Musk.

Un futuro con más robots que personas

El empresario sudafricano predijo un futuro donde habrá “más robots que personas”, un escenario que, según él, llevará a una saturación de todas las necesidades humanas. “No podrás ni siquiera pensar en algo que pedirle al robot en cierto punto. Habrá una abundancia tan grande de bienes y servicios”, vaticinó. Estos robots están diseñados para asumir las tareas que actualmente requieren mano de obra humana, liberando a las personas de la necesidad de trabajar por obligación.

Las aplicaciones que Musk visualiza para estos robots humanoides son vastas y muy personales. Desde cuidar a los niños y las mascotas hasta asistir a padres ancianos, los robots están destinados a aliviar cargas significativas en la vida diaria.

“Si tienes miles de millones de robots humanoides, entonces creo que todos en la Tierra van a tener uno y van a querer uno”, reiteró el empresario, destacando la utilidad y conveniencia que ofrecerán. Esta promesa de “asistencia personal” resuena con análisis que sugieren que estos robots mejorarán significativamente la calidad de vida.

En cuanto al progreso, Musk detalló que los robots Optimus de Tesla ya están realizando tareas simples en sus fábricas y se espera que pronto asuman labores más complejas. La meta ambiciosa es que los robots humanoides estén disponibles para la venta al público garantizando “muy alta fiabilidad, muy alta seguridad” y una “muy alta” gama de funcionalidades, permitiendo a los usuarios pedirles “prácticamente cualquier cosa”. Los informes indican que la venta al público comenzaría a finales de 2027, tras su fase industrial.

El robot humanoide Optimus que Elon Musk planea sacar a la venta entre 2026 y 2027.

Elon Musk y su visión sobre la inteligencia artificial

Esta visión está intrínsecamente ligada al rápido avance de la IA. Elon Musk hizo predicciones audaces, afirmando que la IA será “más inteligente que cualquier ser humano” a finales de este año o el próximo, y que para 2030 o 2031, superará la inteligencia “de toda la humanidad colectivamente”. Este salto en la capacidad de la IA es lo que impulsará la funcionalidad y autonomía de los robots humanoides.

A pesar de su optimismo, Musk también reconoció la necesidad de un desarrollo cuidadoso para evitar los riesgos, haciendo una referencia a no terminar en una “película de James Cameron”. La implementación generalizada de la automatización genera preocupaciones sobre el desplazamiento laboral y las implicaciones éticas.

Con un mensaje final de optimismo, Musk insta al mundo a abrazar un futuro donde la IA y los robots humanoides no solo facilitarán la vida, sino que la transformarán por completo, llevando a una era de prosperidad y abundancia nunca antes vista.