El empresario más influyente del mundo acaba de hacer una predicción que desafía todo lo que conocemos sobre el futuro del trabajo y el retiro. En una reciente entrevista, Elon Musk afirmó que dentro de una o dos décadas el concepto de ahorrar para la jubilación será completamente obsoleto. La razón detrás de esta visión radical tiene un nombre: inteligencia artificial.

Para él, esta tecnología transformará de tal manera la economía que el dinero dejará de ser una preocupación central para la humanidad. En su lugar, propone un sistema de “ingresos altos universales” que garantizaría no solo la subsistencia, sino el bienestar de todas las personas, sin necesidad de trabajar. Pero, ¿es realmente posible este futuro?

Elon Musk sostiene que la inteligencia artificial general llegará antes de 2030 y cambiará por completo la lógica del trabajo, los ingresos y la jubilación. Fuente: archivo.

La IA producirá todo a costo cero: la visión de Elon Musk sobre la economía del futuro

Durante su participación en el podcast Moonshots, Elon Musk explicó que la inteligencia artificial alcanzará un nivel de desarrollo tan avanzado que será capaz de producir bienes y servicios prácticamente sin costo alguno. Esta transformación convertiría el dinero en un concepto irrelevante, similar a lo que ocurrió cuando la humanidad dejó atrás el trueque.

El magnate dueño de Tesla y SpaceX fue contundente y afirmó que para 2026 se alcanzará la inteligencia artificial general, y que para 2030 la IA superará la inteligencia combinada de todos los seres humanos .

En ese escenario, la producción será tan abundante y accesible que guardar dinero para el retiro simplemente no tendrá sentido. Peter Diamandis, anfitrión del podcast y fundador de la Fundación XPRIZE, respalda esta visión y habla de la “desmonetización de todo”, donde el conocimiento y la producción se volverán prácticamente gratuitos.

¿De dónde saldrá el dinero si nadie trabaja?

La pregunta que muchos se hacen es obvia: si las personas no trabajan, ¿quién financiará estos “ingresos altos universales”? Elon Musk evitó entrar en detalles sobre el papel del Estado, los impuestos o los modelos de redistribución económica que harían posible este sistema. Esta falta de claridad genera dudas sobre la viabilidad práctica de su propuesta.

Por su parte, Peter Diamandis intentó aterrizar el concepto sugiriendo que este sistema solo funcionaría si se garantiza acceso universal a servicios básicos como vivienda, salud, energía y entretenimiento . Sin estas garantías, un simple ingreso monetario podría resultar insuficiente para mantener la estabilidad social y económica.

Según esta visión, la IA permitirá una producción tan abundante que trabajar dejará de ser una necesidad económica y pasará a ser una elección personal. Fuente: Shutterstock.

Trabajar por placer, no por necesidad: el empleo como hobby del futuro

En esta visión, el trabajo dejaría de ser una obligación económica para convertirse en una elección personal. Las personas trabajarían solo si encuentran en esa actividad un sentido, placer o desafío intelectual, más cercano a un hobby que a una necesidad de supervivencia.

Elon Musk ilustra este escenario con una comparación reveladora: así como hoy cualquiera puede comprar verduras en una tienda o decidir cultivarlas en su propio patio —una tarea más exigente que solo algunos asumen por gusto—, en el futuro trabajar será una opción disponible, pero no imprescindible.

Este planteo supone una ruptura profunda con la lógica que organizó a las sociedades humanas durante miles de años, donde el trabajo fue el eje de la subsistencia, la identidad y la integración social.

Si la inteligencia artificial asume la mayor parte de la producción de bienes y servicios, no solo se altera el mercado laboral: se pone en cuestión el vínculo entre esfuerzo, ingreso y valor social.

El empresario reconoce que la IA encarna una paradoja extrema: es, al mismo tiempo, la herramienta más poderosa creada por la humanidad y el mayor riesgo existencial que enfrentó. Su promesa de abundancia choca con la posibilidad de una pérdida masiva de sentido, especialmente en sociedades que construyeron la dignidad personal alrededor del empleo. En ese escenario, el desafío no será solo económico —cómo redistribuir riqueza o garantizar ingresos—, sino profundamente cultural y filosófico: cómo redefinir el propósito humano cuando trabajar deja de ser necesario.