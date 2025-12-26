El gurú tecnológico Elon Musk, dueño de SpaceX, la empresa aeroespacial estadounidense, enfatiza la importancia de explorar y colonizar nuevos planetas. Y no solo por curiosidad científica, sino también para expandir el poderío de su país. De hecho, durante un mitin político en Wisconsin, afirmó: “Moriré en Estados Unidos. No voy a ninguna parte. Podría ir a Marte, pero será parte de Estados Unidos“.

La idea del empresario va en contra de las leyes del Tratado sobre el Espacio Exterior de 1967, donde en el artículo II se especifica que “el espacio ultraterrestre no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera”. Sin embargo, esto no frena los proyectos de colonización marciana de Musk.

Cómo es el plan de Elon Musk para conquistar Marte

De acuerdo con el proyecto pensado por Elon Musk, Marte podría tener presencia permanente de humanos para el año 2054. El cronograma establecido indica que el planeta rojo contaría con infraestructura suficiente capaz de albergar a más de un millón de personas para ese año.

El camino del mega operativo de Elon Musk comenzará en 2026 con el lanzamiento orbital del cohete Starship, una nave reutilizable diseñada para transportar humanos y cargamento al espacio.

Para el año 2028, se espera que una misión no tripulada llegue a Marte para recolectar datos cruciales y establecer las bases para la primera llegada de una tripulación humana para el 2030.

Elon Musk anticipa que la humanidad prosperará en bases en el planeta Marte.

Más adelante, entre 2035 y 2050, el plan de SpaceX contempla la construcción de bases permanentes en Marte. Estas instalaciones incluirán invernaderos para la producción de alimentos y fábricas para generar recursos esenciales como combustible y materiales de construcción.

Vivir en Marte: cuál es la posibilidad real

Hasta ahora, ningún ser humano consiguió pisar el suelo marciano. La NASAdesafía a Elon Musk y afirma que es imposible que humanos aterricen en Marte antes de la década de 2040. No obstante, en el hipotético caso que las personas logren llegar al planeta desconocido, descubrirán un terreno inhóspito, temperaturas heladas, tormentas de polvo y una atmósfera imposible de respirar.

Más allá de esas realidades, SpaceX trabaja en múltiples frentes para preparar la colonización de Marte, incluyendo el diseño de hábitats y trajes espaciales, y hasta la investigación médica sobre la posibilidad de la reproducción humana fuera de la Tierra.