Elon Musk, el magnate detrás de Tesla y SpaceX, ha generado revuelo con sus visiones futuristas sobre inteligencia artificial (IA) y robótica. Sus declaraciones en foros clave como el Foro Económico Mundial (WEF) en Davos 2026 se acercan mucho a la idea de superabundancia global. En una charla con Larry Fink, CEO de BlackRock, Musk describió un escenario donde robots humanoides como Optimus “saturarán todas las necesidades humanas”, generando “tal abundancia de bienes y servicios que no podrás ni pensar en algo para pedir”. Durante el WEF en enero de 2026, Musk enfatizó: “Con robótica e IA, este es realmente el camino hacia la abundancia para todos”. Predijo “miles de millones de robots humanoides” que multiplicarán la productividad económica, haciendo que “el output sea la productividad promedio por robot veces el número de robots”. “Mi predicción es que habrá más robots que personas”, agregó, asegurando que esto resolvería la pobreza global al eliminar la escasez. En podcasts previos, como Moonshots con Peter Diamandis, Elon Musk fue más allá: “No te preocupes por ahorrar para la jubilación en 10 o 20 años. No importará”, porque la IA creará un mundo donde “tendrás lo que quieras”, con atención médica superior y bienes ilimitados para todos. Estas ideas no son nuevas. En la Viva Technology de París 2024, Musk habló de “ingreso alto universal” gracias a la IA, donde “cualquier trabajo será opcional, como un hobby”. En 2023, ya anticipaba una “era de abundancia donde cualquier bien o servicio que quieras, lo tendrás”. Sin embargo, Musk matiza su utopía. En Davos, admitió: “No puedes tener trabajo que deba hacerse y abundancia increíble para todos a la vez”, reconociendo que los humanos quedarán “fuera del loop” en la mejora recursiva de la IA. “Los humanos iremos quedando gradualmente menos en el loop”, dijo en el Abundance Summit 2026, prediciendo que la IA superará la inteligencia colectiva humana para 2030. Esto implica marginación laboral: “La IA y robots reemplazarán todos los trabajos”, haciendo del empleo algo voluntario como “cultivar verduras en vez de comprarlas”. Musk ve cuellos de botella como la falta de energía eléctrica, pero apuesta por la generación solar masiva —“100 millas por 100 cubren EE.UU.“— y satélites AI en el espacio. Optimista, afirma: “Estamos en el tiempo más interesante de la historia, rumbo a una abundancia increíble”.