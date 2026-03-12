La plataforma X avanza en una transformación profunda que busca convertir la red social en un sistema digital capaz de integrar comunicación, pagos y servicios financieros en un solo lugar. El proyecto impulsado por Elon Musk apunta a crear una aplicación multifunción donde millones de usuarios puedan realizar transacciones económicas directamente desde sus teléfonos móviles. El nuevo sistema de pagos, conocido como X Money, forma parte del plan para convertir la red social en una “supper-app” que concentre múltiples servicios en una sola plataforma. Los usuarios podrán enviar dinero, recibir pagos y gestionar fondos sin salir de la aplicación, lo que ampliaría significativamente el alcance de la plataforma en la economía digital. La función financiera se integrará dentro de X y los usuarios podrían realizar pagos entre cuentas, almacenar dinero en una billetera digital y efectuar transferencias desde el celular de manera inmediata. El sistema también busca permitir pagos en línea dentro de la propia plataforma. Esto abriría la puerta a un ecosistema en el que creadores de contenido, empresas y usuarios puedan enviar o recibir dinero en cuestión de segundos, sin depender de servicios externos o bancos tradicionales. El objetivo de Elon Musk es transformar X en una plataforma capaz de concentrar diferentes servicios digitales, desde redes sociales hasta herramientas financieras. Este modelo ya existe en algunos países con aplicaciones que combinan mensajería, pagos y comercio electrónico en un mismo entorno digital. Si el proyecto logra consolidarse, la plataforma podría manejar una enorme cantidad de transacciones diarias realizadas desde teléfonos móviles. La aplicación tendría acceso a datos financieros básicos de millones de usuarios y podría convertirse en una de las infraestructuras digitales más influyentes en el movimiento de dinero dentro de internet. Ese cambio representaría un nuevo paso en la estrategia del magnate tecnológico para ampliar el papel de la plataforma en la economía global basada en dispositivos móviles.