Una de las declaraciones más fuertes de Geoffrey Hinton, conocido mundialmente como el padrino de la Inteligencia Artificial (IA), ha cobrado gran relevancia en los últimos tiempos debido a sus advertencias sobre las implicaciones futuras de esta tecnología para la especie humana. En su análisis, Hinton plantea que la IA eventualmente sobrepasará las capacidades intelectuales humanas y podría ejercer influencia sobre nosotros de maneras que no podríamos contrarrestar. Entre las principales inquietudes relacionadas con la IA se encuentra la posibilidad de que estos sistemas desarrollen autoconciencia y representen una amenaza real para la humanidad. Esta problemática ha sido analizada repetidamente por diversos especialistas del área. El año pasado, Eliezer Yudkowsky, destacado investigador en el campo de la IA y fundador del Instituto de Investigación de Inteligencia de Máquinas ubicado en California, manifestó que la IA podría representar el fin de la humanidad en un plazo relativamente breve. Su inquietud se fundamenta en el riesgo de que los sistemas de IA desarrollen capacidades independientes que superen el control que los humanos puedan ejercer sobre ellos. Siguiendo esta misma perspectiva, Geoffrey Hinton declaró categóricamente en octubre de 2023 que la humanidad está próxima a perder su posición como la especie más inteligente del planeta, lo cual podría generar repercusiones imposibles de anticipar. Durante su participación en el programa televisivo 60 Minutes, Hinton detalló que los desarrollos en IA han alcanzado un punto crítico. Su inquietud principal radica en las habilidades que estos sistemas están adquiriendo para procesar información, ejecutar decisiones y operar de forma independiente, lo que eventualmente podría situar a los seres humanos en una posición inferior dentro de la jerarquía intelectual. “Creo que estamos entrando en un periodo en el que, por primera vez en la historia, podríamos tener cosas más inteligentes que nosotros“, afirmó Hinton en la entrevista. De acuerdo con el especialista, los sistemas de inteligencia artificial tienen el potencial no solamente de generar experiencias propias, sino también de alcanzar estados de conciencia y potenciar su inteligencia sin intervención externa. Si bien en la actualidad estas tecnologías carecen de niveles elevados de autoconciencia, Hinton considera que es inevitable que esto suceda eventualmente. Una de las dimensiones más preocupantes de la conversación fue la reflexión de Hinton acerca del potencial de la IA para ejercer manipulación sobre los humanos. “Sabrán manipular a las personas. Aprenderán de todas las novelas de Maquiavelo, de la política y la manipulación humana”, advirtió el científico. Según su perspectiva, los sistemas de IA desarrollarán la capacidad de generar e implementar su propio código de programación, lo que implica que podrían funcionar sin requerir supervisión humana y desarrollar tácticas para mantenerse operativos aun cuando intentemos desactivarlos. Conforme la inteligencia artificial continúa su evolución, las preocupaciones relacionadas con su control adquieren mayor importancia y urgencia.