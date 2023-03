El insólito objeto que Bill Gates le prohibió a sus hijos para hacerlos unos genios como él

Bill Gates, fundador y CEO de Microsoft, amasa una fortuna de 112 mil millones de dólares. El magnate pudo crear su fortuna a base de esfuerzo y dedicación y quiere lo mismo para sus tres hijos.

Hace unas semanas, el filántropo sacudió las redes al anunciar que no dejará su herencia a sus hijos. Pero, por otro lado, los educó de la mejor forma para impulsar sus metas y éxitos propios , la cual incluye una estricta prohibición con una enseñanza que les durará toda la vida.

Los hábitos secretos de Bill Gates para ganar una fortuna: todos pueden ponerlos en práctica



Bill Gates reveló la cualidad que menos apreciaba de Steve Jobs: en eso eran "completamente diferentes"



¿Qué les prohibió Bill Gates a sus tres hijos para que sean exitosos?



Durante una entrevista con el diario Mirror, Bill Gates confesó que no les permitió el uso de teléfonos celulares a ninguno de sus tres hijos hasta los 14 años.

Microsoft se sube a la ola de la inteligencia artificial: esta es la nueva herramienta para Office



Bill Gates vs los vegetarianos: por qué piensa que no van a poder cambiar el mundo



Una vez que sus tres hijos llegaron a la edad límite, tenían horarios específicos para el uso de los dispositivos móviles. Además, no tenían permitido usarlos en la mesa, pero sí para los deberes escolares.

El magnate aseguró que, a menudo, establece "un tiempo tras el cual ya no se puede usar el celular" en la casa. Esto "les ayuda (a sus hijos) a irse a dormir a una hora razonable", explicó.



¿Cuántos hijos tiene el Bill Gates?

Bill Gates es padre de tres hijos junto a Melinda Gates, su exesposa. Ambos mantuvieron un matrimonio de 27 años que llegó a su fin en 2021. Fruto del amor, tuvieron a Jennifer, Rory y Phoebe.

Jennifer Gates

Nacida en 1996, es la hija mayor del fundador de Microsoft. Jennifer estudió biología Humana y se graduó en la Universidad de Stanford. Además, se instruyó en la Escuela de Medicina Icahn Mount Sinai de Nueva York.

Actualmente, está casada con Nayel Nassar, un empresario egipcio con quien comparte la pasión por la equitación.

Rory John

Es el segundo hijo del magnate, nacido en 1999. Estudió Informática y Economía en la Duke University y se formó en la escuela de negocios Fuqua School of Business.

Cuenta con una doble titulación y un master , los cuáles consiguió en tan solo cuatro años.

Phoebe Adele

La última hija del CEO de Microsoft nació en 2002 y se dedicó al ballet dentro del American Ballet Theatre School, The Juilliard School y el Lincoln Center for the Performing Arts.

Compartió la escuela junto a sus dos hermanos, los tres asistieron al Lakeside High School en Settle.

Bill y Melinda Gates junto a sus tres hijos: Jennifer, Rory y Phoebe.