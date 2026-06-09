TCL apuesta fuerte al mercado local con el lanzamiento del TCL 70 NXTPAPER Pro, un smartphone que busca posicionarse en la gama premium gracias a una combinación de tecnología orientada al cuidado visual, una pantalla de gran tamaño y características pensadas tanto para la productividad como para el entretenimiento.

El nuevo dispositivo se destaca por incorporar la tecnología propietaria NXTPAPER, desarrollada por la compañía para ofrecer una experiencia de visualización más confortable.

¿Qué novedades ofrece el nuevo modelo?

Según explica la marca, esta innovación permite reducir hasta un 90% los reflejos lumínicos y disminuir la exposición a la luz azul sin alterar los colores originales de la imagen, un aspecto cada vez más valorado por los usuarios que pasan varias horas frente a la pantalla.

Foto: TCL

Además, el TCL 70 NXTPAPER PRO cuenta con una pantalla FHD+ de 6,9 pulgadas, diseñada para mejorar la lectura, la navegación web y el consumo de contenidos multimedia. El panel ofrece una experiencia más inmersiva y cómoda para el uso diario, tanto en interiores como en exteriores.

La tecnología que incluye los nuevos modelos

La compañía también destacó que todos los nuevos equipos de la línea TCL 70 incorporan tecnología NFC, una función que permite realizar pagos sin contacto y vincular dispositivos de manera sencilla.

Otro de los diferenciales de la serie es que los smartphones se comercializan con un paquete de accesorios completo, que incluye cargador, auriculares y funda, elementos que muchas marcas dejaron de incorporar en la caja de venta.

Los nuevos dispositivos ya pueden adquirirse a través de los principales retailers y operadores del país.