Cómo son los cursos del Gobierno para trabajar con fibra óptica: tienen salida laboral asegurada

El Gobierno lanzó el Plan Federal de Capacitaciones en Telecomunicaciones y Conectividad, implementado desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad de la Secretaría de Innovación Pública de la Nación (SIP), con el apoyo de otras organizaciones de distintos sectores relacionados a las TIC.

En este sentido, se presentó en la Villa 20 la entrega de certificados de las capacitaciones llevadas adelante en el marco Programa de Formación y Entrenamiento en Impresión y Programación en 3D, y en Operación de Fibra Óptica, que también llevó a cabo la subsecretaría junto a Atalaya Sur.

Del primer acto participaron la Secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, el Intendente de Berazategui, Juan José Mussi, el Presidente del Instituto de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones- IDETEL, Claudio Marin, , el Subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad, Mariano Lombardi, así como diversas autoridades y representantes de los múltiples actores que fueron partícipes a lo largo del proceso.

Además de Sánchez Malcolm y Lombardi, estuvieron la Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Kelly Olmos; el tesorero del Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (COPITEC), ingeniero Roberto Alejandro González; así como diversas autoridades y representantes de los múltiples actores que fueron partícipes a lo largo del proceso, como Manuela González Ursi, coordinadora de Atalaya Sur; Nicolás Otero, especialista en Asuntos Públicos y Regulación en Telefónica; Juan Bonora, vicepresidente de Huawei Argentina; y Aldo Mandrini y Silvina Benítez, director general y gerenta financiera y administrativa de Pebcom S.A., respectivamente.

Lanzamiento del Plan Federal de Capacitaciones en Telecomunicaciones y Conectividad e inauguración de la ATM

"Este programa se funda en una serie de políticas que tienen por objetivo llevar más conectividad y avanzar en la reducción de brechas de uso, de acceso, de géneros y sociales", señaló Sánchez Malcolm. "Y se trata también de generar valor en torno a una capacidad fundamental, la de ensamblar, reparar y trabajar la fibra, que es fundamental para mantener la conectividad en todo el país. Inaugurar hoy este aula taller, con mucho esfuerzo de todos quienes están aquí presentes, supone una oportunidad para que todos los vecinos y todas las vecinas de Berazategui tengan un espacio de capacitación, donde además es muy posible que puedan vincularse con el mercado laboral y que así empiecen a establecer vínculos con una industria que es una de las más importantes en el país, la de las telecomunicaciones y la tecnología".

Por su parte, el intendente Mussi apuntó que "está bien que la tecnología llegue porque nos facilita un montón de cosas y está bien que se haga a través de los municipios, que somos el primer mostrador de todo el mundo, aquí nos llegan todos los problemas". "Para nosotros es un orgullo este programa que se abre aquí en Berazategui, un municipio del sur del conurbano bonaerense que abre la posibilidad de que sus vecinos se capaciten", remarcó.

Este plan que encara la subsecretaría está en sintonía con el despliegue de conectividad por fibra óptica que realiza ARSAT en el marco del Plan Conectar, como también una de las tres componentes fundamentales que forman Mi Pueblo Conectado -llevar conectividad, financiar la adquisición de bienes tecnológicos y disponibilidad servicios digitales a todas las comunidades- y en función de la demanda de las localidades en capacitaciones específicas.

El mismo contempla, en sus inicios, la realización de Cursos de Operador de Fibra Óptica destinado a personas de localidades recientemente conectadas o a ser conectadas durante el año 2023, y aspira a promover la inserción de las mismas en el mercado laboral. La prueba piloto tuvo lugar durante 20222 en Villa 20 gracias a la articulación con Atalaya Sur.

En la siguiente etapa, se espera la ejecución de cursos en diversas habilidades digitales, destinados a funcionarios y ciudadanos a nivel federal. Las capacitaciones TIC en barrios vulnerables tienen como objetivo reducir las brechas digitales y brindar herramientas a los jóvenes para su inserción laboral en el sector.

Durante el evento se procedió a la firma de un Acuerdo de Cooperación entre la SIP, el Ministerio de Educación de la Nación, la Municipalidad de Berazategui y el Instituto de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones (IDETEL) de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (F.O.E.T.R.A.).

"Esto que se inicia hoy es inclusión social. En este caso, inclusión es Inclusión significa, en este caso, formar compañeros y compañeras para que puedan participar del mundo del trabajo. Y les puedo asegurar que tener autoridades que se preocupen por la formación para el trabajo digno no es lo mismo que no tenerlas, y hay que saber reconocer la diferencia, porque después, si nos equivocamos, eso se vive", expresó, en tanto, Marin.

Entrega de certificados habilitantes para el trabajo en Villa 20

Se entregaron certificados a los graduados del Programa de Formación y Entrenamiento en Impresión y Programación en 3D, y en Operación de Fibra Óptica.

"Estamos trabajando con la ministra y con Atalaya Sur y el COPITEC, en poder hacer de esta, la primera prueba, un programa que se va a extender a todo el territorio nacional, porque hay muchos barrios donde hay mucho valor, mucha capacidad, muchos chicos y chicas", apuntó Sánchez Malcolm. "Algunos de ustedes han terminado el colegio, otros no, otros lo están terminando, algunos tenían alguna experiencia de trabajo previa, otros no y, sin embargo, todos y todas pudieron cumplir con mucho esfuerzo los cinco días, todas las semanas que venían acá tres horas por día a aprender, a ensamblar, a reparar fibra, a tener nociones de impresora 3D y todo eso no va a decaer, sino que se va a necesitar cada vez más. Que hayan podido completar todo el curso con el esfuerzo de los docentes y el de todos ustedes es impresionante", les dijo a los chicos y chicas allí presentes.

Por su parte, la ministra Olmos resaltó el trabajo comunitario y la organización que provee en este caso Atalaya Sur. "Tengo dos recomendaciones: una es que no se aíslen, que se mantengan organizados a través de Atalaya Sur, y también a través de nuestra agencia territorial en el Ministerio de Trabajo, para los que hayan alcanzado trabajo también ver otros cursos y otras posibilidades de mejora y para los que no lo hayan alcanzado, tenemos programas de entrenamiento y de vinculación. La otra es que para nosotros el trabajo siempre tiene que estar asociado a derechos laborales y hay que encontrar los mecanismos para que estos trabajos tengan la protección, el respaldo social y el sistema de derechos que corresponde".

Las credenciales entregadas a quienes aprobaron exitosamente los cursos son habilitantes para ejercer el oficio y fueron provistas por el COPITEC. Dichas credenciales certifican ante los organismos y/o empresas que correspondan la inscripción en un registro de personas capacitadas en dicha temática. Este es el resultado del convenio firmado en marzo del presente año entre la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad y el COPITEC.

El perfil de los graduados es variado, dado que los cursos reúnen jóvenes con secundario incompleto, cursando el último año del secundario o con materias adeudadas; jóvenes que finalizaron el secundario pero no estudian ni trabajan; y jóvenes que están por iniciar el CBC o tecnicaturas para diversas carreras. En cuanto a la experiencia laboral, en su mayoría no contaban con experiencia laboral al iniciar el curso.

Tras la entrega de diplomas, inició el curso la cohorte 2023, con capacitaciones en Operación de Fibra Óptica y Energía Sustentables.