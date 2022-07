Cepo a compras al exterior: cómo aprovechar la promo argentina del 2x1

El Gobierno confirmó un nuevo "cepo" en relación a la salida de divisas extranjeras . Ahora, las entidades financieras como los proveedores no financieros de crédito, no podrán financiar los envíos vía couriers. Así, empresas como Tiendamía, los couriers como FedEx, UPS, DHL o TNT e incluso el servicio del Correo Argentino deberán dejar de ofrecer financiamiento para los consumos que se hagan por fuera del país.

CÓMO SEGUIR COMPRANDO AFUERA AUNQUE HAYA CEPO

Como el cepo afecta a las compras que realizan los couriers y las empresas que, efectivamente, centralizan las compras, se ven afectados por esta nueva restricción. Pero existen modelos alternativos que permiten "saltar" el cepo y continuar comprando en el exterior .

Aerobox, una compañía que se dedica a traer al país cualquier producto de los sitios de venta internacionales, ya sea Amazon, eBay, Walmart u otros. No hay trámites de AFIP ni de Aduana y hay garantía de envío. Y ofrecen "importar a dólar oficial sin el 65%", por lo que llevaría el cambio a poco más de $ 100 por cada dólar estadounidense.

El envío se paga a dólar oficial, sin el 65%

La diferencia con otras empresas del sector es que el pago del producto lo realiza el usuario , no la empresa, por lo que la normativa no afecta a este tipo de operaciones. Bajo este sistema, cada usuario puede usar sus propios medios para pagar en los vendedores internacionales por lo que no se consideran a estos pagos dentro del esquema. Sin embargo, la empresa realiza los envíos los cuáles también se pueden cuotizar .

Las compras se centralizan en la oficina que la empresa tiene en Miami y desde allí se hace el envío a cualquier punto de la Argentina (respecto a esto, cabe destacar que la empresa tiene presencia comercial en ambos países , por lo que se reducen las posibles fricciones que puedan llegar a aparecer). La compañía cobra un fee por envío que varía según especie, peso, etcétera.

Cómo aprovechar la promoción 2x1

En diferentes marketplaces internacionales se puede conseguir tecnología con descuentos tan fuertes como del 50%. Es decir, a través del servicio de Aerobox se puede conseguir productos a mitad de precio.

Por ejemplo, una tablet Lenovo se consigue por $30.170,91 (dólar con todos los impuestos) al comprarse en Amazon. Mientras que el mismo modelo se vende por $45.000 en el mercado local.

En el caso de notebooks, uno de los productos más buscados de tecnología en el país, se consiguen equipos diferencias de 35% con respecto a los vendidos por los retails argentinos.

En el caso del celular iPhone , muy difícil de conseguir en el país, el descuento es aún más fuerte: del 45%.