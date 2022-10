Nuevo cepo al dólar tarjeta: qué conviene seguir comprando en afuera por menos de u$s 300

El reciente anuncio del Gobierno sobre el nuevo cepo para las compras en dólares con tarjeta de crédito, que muchos especialistas decidieron denominar como "Dólar Qatar" debido a que afectará especialmente a aquellos que realicen compras durante el Mundial el mes que viene , generó la pregunta sobre qué productos se pueden comprar sin el 25% de recargo.

Según la información compartida oficialmente, la nueva tarifa se suma al 30% del impuesto PAIS y el 45% de la percepción a cuenta de ganancias y bienes personales en todas las compras que se realicen por más de u$s 300 .

A continuación, cómo funciona esta nueva medida, a que tipos de servicios afecta y cuáles son las compras que se pueden seguir realizando con tarjeta sin tener que preocuparse por el recargo .

nuevo impuesto al dólar

El comunicado anunciando esta nueva medida específica que tendrán que pagar un 25% extra (que se suma al 30%+45% ya mencionados) en las compras con tarjeta de crédito que superen los u$s 300 mensuales.

Cabe aclarar que quedan exceptuados de esta medida los siguientes rubros:

Pasajes a países limítrofes.

Compra de aplicaciones.

Pagos de suscripciones a streaming.





La medida en sí está pensada especialmente para los "bienes de lujo", los cuales incluyen automóviles y motos de alta gama, jets privados, relojes premium, joyería de alto valor e incluso máquinas de minado de criptomoneda, entre varios otros.



Finalmente, esta nueva política genera que el precio del "dólar Tarjeta" para consumos mayores a los u$s 300 se vaya por encima del dólar paralelo, ya que si se toma la cotización oficial del día de hoy ($ 157) se ve como el recargo lo pone en el rango de los $ 314 .

nuevo impuesto al dólar: qué se puede seguir comprando

Finalmente, cabe destacar que existen varios productos que a día de hoy siguen valiendo menos de u$s 300 y que solamente se pueden comprar en el exterior. Es importante recordar que los mismos solo se ven beneficiados si son el único gasto con tarjeta que se hace ese mes y si no se supera el precio límite con el envío (o si no se paga envío por ellos).

El primero de esta lista es la Nintendo Switch, una popular consola de videojuegos que se puede conseguir en Amazon por u$s 279 -por lo que no supera el límite impuesto por el Gobierno-.

Otro producto interesante es el reloj inteligente Garmin Venu, el cuál cuenta con diversas funciones como lo son GPS con monitoreo avanzado de salud y características de fitness. El mismo se puede comprar por u$s 299 gracias a un descuento especial del 25% que da Amazon.

También es posible traer computadoras desde afuera -más que nada en viajes que se hagan a Estados Unidos ya que el envío pone su precio por encima de los u$s 300-. La mejor opción es la Acer Aspire 5, una laptop con un procesador Intel i3 que sale u$s 259 en Amazon.

Por último, es posible comprar sin el recargo del 25% un monitor portatil ASUS ZenScreen de 15,6 pulgadas -el cuál se puede conectar con computadoras, celulares e incluso consolas- gracias a su precio de u$s 229.

Todos estos productos están disponibles actualmente por Amazon y pueden tener precios diferentes si se adquieren por otros medios o plataformas, mientras que el cálculo no incluye el valor del envío hasta Argentina (que en muchos casos supera ampliamente el límite de u$s 300) .

CÓMO COMPRAR en el exterior DESDE ARGENTINA

La mejor manera de comprar estos productos suele venir de la mano de empresas especializadas en el manejo de este tipo de productos, es decir, courier autorizados . Aerobox es una de estas empresas que busca facilitar el poder traer al país cualquier producto de los sitios de venta reconocidos internacionalmente. Esta empresa es de tipo courier, que se ocupa del transporte para empresas como Amazon, eBay, Walmart u otros.

Al utilizar el servicio Aerobox No hay trámites de AFIP ni de Aduana y hay garantía de envío. Y ofrecen "importar a dólar oficial sin el 75%", por lo que llevaría el cambio a un número más barato para la importación.

El envío se paga a dólar oficial, sin el 75%

Bajo este sistema, cada usuario puede usar sus propios medios para pagar en los vendedores internacionales. Sin embargo, la empresa realiza los envíos los cuáles también se pueden cuotizar . Los usuarios pueden aprovechar el servicio p ara realizar todas las compras que quieran, y proporcionar los datos de envíos que ofrece la empresa . Luego, la compañía consolida los paquetes y realiza los envíos a Argentina .

Las compras se centralizan en la oficina que la empresa tiene en Miami y desde allí se hace el envío a cualquier punto de la Argentina (respecto a esto, cabe destacar que la empresa tiene presencia comercial en ambos países , por lo que se reducen las posibles fricciones que puedan llegar a aparecer). La compañía cobra un fee por envío que varía según especie, peso, etcétera.

Hasta existe un servicio llamado "compramos por vos" donde un representante de la empresa se encarga de toda la gestión de compra.