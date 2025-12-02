Si bien las estafas virtuales siguen en ascenso y concentran mucha atención, lo cierto es que ahora también hay que tomar recaudos en los sitios físicos; en concreto, en los cajeros automáticos a los que se recurre constantemente para extraer dinero de forma rápida.

Un tipo de estafa que ganó popularidad en el último tiempo es la que se conoce como skimming, que consiste en el robo de la información de las tarjetas de crédito/débito en el momento de la transacción, con el propósito de reproducir o clonar el plástico para su posterior uso fraudulento.

Para realizar esta operación, los delincuentes suelen instalar dispositivos camuflados en el interior del cajero, como una pequeña cámara que sirva para captar los datos bancarios del cliente. A continuación, los detalles.

Estafa en el cajero automático: cómo protegerse Ante a una posible estafa de skimming, los bancos y las autoridades gubernamentales recomiendan estar atentos a detalles inusuales, como folletería pegada en el interior de los cajeros. Lo importante a tener en cuenta es que cualquier rareza u objeto en la boca de la máquina puede ser un signo de una vulneración por parte de los delincuentes. Debido a eso, antes de usar un cajero automático, sí o sí hay que verificar que no haya dispositivos extraños en la ranura para tarjetas, el teclado o la pantalla. Cualquier anomalía puede ser un indicativo de un “skimmer” instalado. Riesgo en los cajeros automáticos: el skimming se convirtió en una amenaza muy seria. Pekic Además, al ingresar el PIN, conviene utilizar una mano para cubrir el teclado. Esto ayuda a prevenir que cámaras ocultas capten el código. Lo cierto es que hay que mantenerse alerta y no permitir que desconocidos ayuden con las transacciones. Los estafadores pueden intentar generar distracciones mientras roban los datos. En todo caso, es recomendable elegir cajeros automáticos ubicados dentro de las sucursales bancarias en lugar de aquellos en lugares aislados o poco iluminados. Y hay que monitorear frecuentemente las transacciones bancarias mediante el homebaking para detectar cualquier actividad sospechosa.