Cambian los cajeros automáticos en Colombia: a partir de junio solo se podrá extraer esta cantidad de efectivo en terminales.

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Los bancos en Colombia modificaron los montos máximos que los usuarios pueden retirar en los cajeros automáticos. Esta decisión, que impacta a millones de clientes, busca mejorar la seguridad financiera, reducir el uso excesivo de efectivo y fomentar las transacciones digitales.

Las nuevas reglas aplican tanto para cuentas de ahorro como corrientes, y los topes varían según la entidad y el tipo de producto contratado.

De acuerdo con fuentes del sector bancario, los cambios obedecen a una actualización en las políticas de riesgo y seguridad, así como a la necesidad de prevenir fraudes y optimizar la disponibilidad del efectivo en las terminales. La medida ya comenzó a aplicarse de manera progresiva en todos los bancos del país.

¿Cuánto efectivo se podrá extraer de los cajeros automáticos a partir de junio?

Cada entidad financiera fija sus propios topes, aunque la mayoría coincide en un rango similar. En promedio, los límites diarios oscilan entre $1.200.000 y $2.400.000, dependiendo del banco, el tipo de cuenta y la tarjeta.

Cambian los cajeros automáticos: a partir de junio solo se podrá extraer esta cantidad de efectivo en terminales. ChatGPT - creada con IA

Por ejemplo, Bancolombia permite extracciones de hasta $2.700.000 diarios, mientras que Banco de Bogotá y BBVA mantienen montos de entre $1.000.000 y $4.200.000 por día. En tanto, Davivienda continúa ofreciendo un retiro máximo de $8.000.000 diarios, aunque cuenta con un tope por transacción.

Estas cifras pueden variar si el cliente solicita un aumento temporal del límite, algo que muchas entidades ya permiten a través de sus aplicaciones o portales digitales.

Qué hacer si necesitas retirar más efectivo del permitido

Los usuarios que requieran extraer sumas superiores al tope establecido podrán hacerlo directamente en ventanilla, presentando su documento de identidad. Otra opción es solicitar un incremento temporal del límite diario mediante los canales virtuales del banco.

Además, las entidades financieras promueven el uso de pagos electrónicos, transferencias interbancarias y billeteras digitales, herramientas que reducen la necesidad de movilizar grandes cantidades de efectivo y aportan mayor seguridad en las transacciones.

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