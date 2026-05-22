Dos continentes podrían quedar unidos por debajo del mar gracias a una obra que promete transformar el transporte internacional y el turismo. España y Marruecos avanzan en uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos del planeta: un túnel submarino ferroviario que atravesará el Estrecho de Gibraltar.

La iniciativa volvió a tomar impulso en 2026 después de nuevos estudios técnicos impulsados por el Gobierno español. Aunque todavía no comenzaron las obras, el proyecto ya despierta expectativa por el impacto que tendría en la conexión entre Europa y África.

El túnel permitiría viajar entre ambos países en mucho menos tiempo y abriría una nueva ruta estratégica para pasajeros y mercancías. Además, la infraestructura podría convertirse en una de las construcciones más complejas jamás realizadas bajo el mar debido a las condiciones extremas del Estrecho de Gibraltar.

El túnel submarino entre España y Marruecos unirá Europa y África

El proyecto busca conectar Punta Paloma, en Cádiz, con Punta Malabata, cerca de Tánger, mediante un túnel ferroviario submarino de aproximadamente 42 kilómetros de longitud.

El proyecto busca conectar Punta Paloma, en Cádiz, con Punta Malabata, cerca de Tánger, mediante un túnel ferroviario submarino de aproximadamente 42 kilómetros de longitud. (Foto: Chat GPT) Chat GPT

La futura conexión uniría directamente a España y Marruecos y marcaría un hecho histórico: sería una de las primeras grandes infraestructuras capaces de conectar dos continentes a través de un túnel bajo el mar.

Según los estudios preliminares, el trazado tendría:

42 kilómetros de longitud total.

27,7 kilómetros sumergidos .

Una profundidad máxima cercana a los 475 metros

Dos galerías ferroviarias.

Una galería de servicio y emergencia.

La obra está siendo analizada por la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (SECEGSA), junto con organismos técnicos marroquíes especializados en infraestructura y transporte.

Cómo sería el túnel ferroviario por debajo del Estrecho de Gibraltar

A diferencia de otros proyectos internacionales, el túnel entre España y Marruecos no estaría destinado a automóviles particulares. El diseño actual contempla exclusivamente un sistema ferroviario para pasajeros y transporte de carga.

Los equipos técnicos trabajan actualmente en estudios geológicos y sísmicos para determinar si la obra puede realizarse en una de las zonas marítimas más complejas del mundo.

Entre los principales desafíos aparecen:

Las fuertes corrientes marinas del Estrecho de Gibraltar

La profundidad del recorrido submarino

La actividad sísmica de la región

La complejidad del fondo marino

El impacto ambiental sobre el Mediterráneo

Además, el proyecto prevé sistemas avanzados de ventilación, seguridad y evacuación para garantizar el funcionamiento del túnel una vez que entre en operación.

Los especialistas comparan la futura obra con el Eurotúnel que conecta Francia y Reino Unido bajo el Canal de la Mancha.

Cuándo podría construirse el túnel que permitirá viajar entre dos continentes

Por ahora, el túnel submarino entre España y Marruecos continúa en fase de estudio y todavía no existe una fecha confirmada para el inicio de las obras.

Durante 2026, el Gobierno español aprobó nuevas partidas presupuestarias para financiar investigaciones técnicas y ambientales. Los trabajos actuales incluyen perforaciones exploratorias y análisis sobre posibles métodos de construcción adaptados a la geología del estrecho.

La decisión definitiva sobre la viabilidad del proyecto podría conocerse en 2027, cuando finalicen los informes económicos y técnicos que definirán si la obra puede avanzar.

En caso de concretarse, el túnel cambiaría la movilidad entre Europa y África y podría reducir considerablemente los tiempos de traslado entre España y Marruecos. También tendría impacto en: