Comprar zapatillas se volvió caro y, para muchos consumidores, encontrar precios accesibles dejó de ser una tarea sencilla. En este contexto, Adidas lanzó una nueva propuesta comercial. La marca inauguró su primer Factory Outlet en la Argentina, con zapatillas desde $ 40.000, indumentaria deportiva con descuentos, financiación en cuotas sin interés y promociones especiales por tiempo limitado. El nuevo outlet de Adidas funciona dentro del Recoleta Urban Mall, uno de los shoppings más importantes de la zona, ubicado en Vicente López 2050, en la Ciudad de Buenos Aires. El local ocupa un espacio de 700 metros cuadrados en el primer piso del centro comercial y se presenta como el primer factory outlet premium de la marca en el país. A diferencia de los outlets tradicionales, este espacio fue diseñado para facilitar la experiencia de compra. Cuenta con sectores bien definidos por categoría, pasillos amplios y una estética cuidada que permite recorrer el local sin el desorden habitual de otros formatos similares. La gran novedad es que no solo ofrece productos de temporadas anteriores, sino que también incluye artículos de la colección actual. El principal atractivo del outlet son los precios. En el sector de calzado se pueden encontrar zapatillas desde $ 40.000, con modelos para running, entrenamiento, fútbol y uso urbano. También hay una sección dedicada a niños, con opciones deportivas y casuales. En indumentaria, las remeras deportivas arrancan por debajo de los $ 40.000, mientras que los tops se consiguen desde $ 35.000. La oferta se completa con buzos, pantalones, shorts y una línea completa de accesorios que incluye mochilas, gorras y medias. Durante el período de lanzamiento, el local aplica una promoción del 70% de descuento en la segunda unidad sobre productos seleccionados, identificados con cartelería especial. Esto permite que, combinando bien la compra, algunos modelos que rondan los $ 65.000 o $ 70.000 terminen costando cerca de $ 42.000. Además, el outlet cuenta con una sección de “producto de la semana”, donde los artículos y precios especiales se renuevan de forma periódica. A esto se suma la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés, según el medio de pago y las promociones bancarias vigentes.