La Ley Nacional de Tránsito establece diferentes parámetros que deben cumplir los conductores.

Los conductores de todo el país deben respetar una serie de normas para circular legalmente por calles, avenidas y rutas del territorio nacional.

Una de las conductas que puede derivar en una sanción es no tener el cinturón de seguridad colocado, ya que esta práctica puede poner en riesgo la vida de las personas que van a bordo del vehículo.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 contempla un régimen de sanciones que incluye multas y, en ciertas ocasiones, la inhabilitación para conducir.

Ley de Tránsito: qué pasa si no se utiliza el cinturón de seguridad

La normativa argentina considera infracciones a distintas conductas que pueden afectar la seguridad vial. Entre ellas se encuentra la falta de colocación del cinturón de seguridad, tanto para quien conduce como para los acompañantes.

Sin embargo, esta falta no termina en la multa: quienes acumulan infracciones pueden sufrir una quita de puntos según la falta cometida y la normativa aplicable de la Ley Nacional de Tránsito.

El sistema nacional de scoring otorga 20 puntos a cada licencia ya inhabilitación se activa cuando el conductor pierde los 20 puntos.la primera vez, queda imposibilitado de conducir durante 60 días; si vuelve a perderlos, el plazo aumenta a 120 días y luego a 180 días.

En el caso de no tener el cinturón de seguridad puesto, la cantidad de puntos descontados puede depender de la jurisdicción. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires esta infracción implica una quita de 4 puntos .

Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir

Uno de los puntos centrales de la Ley 24.449 aparece en su artículo 82, referido a la reincidencia.

Imagen ilustrativa ChatGPT

La norma establece que existe reincidencia cuando una persona comete una nueva falta después de haber sido sancionada anteriormente dentro de determinados períodos: un año para faltas leves y dos años para faltas graves.

En el caso de las faltas graves, la reincidencia puede generar una sanción adicional de inhabilitación para conducir.

Qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre las faltas graves

El artículo 77 de la Ley Nacional de Tránsito enumera diferentes conductas consideradas faltas graves.

En este sentido, la que hace referencia al cinturón de seguridad indica que constituye una falta grave “l a conducción de vehículos sin que alguno de sus ocupantes utilice el correspondiente correaje de seguridad” .

Por este motivo, un conductor que acumule diferentes infracciones puede enfrentar consecuencias mayores que las correspondientes a una única falta.

Recomendación para los conductores

La principal recomendación es utilizar siempre el cinturón de seguridad, por más que se trate de un viaje corto, ya que más allá de la eventual sanción económica, siempre es importante prevenir cualquier tipo de accidente.

Además, los conductores deben recordar que las infracciones pueden generar antecedentes y consecuencias adicionales cuando existe reincidencia, especialmente si se trata de faltas graves.