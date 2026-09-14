A unos 180 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra la localidad de Saladillo, un destino bonaerense que destaca por su singular patrimonio ambiental .

Reconocido popularmente como el pueblo del “millón de árboles”, este enclave alberga uno de los pulmones verdes más importantes y extensos de la provincia de Buenos Aires: un predio forestal que supera las 200 hectáreas y resguarda una biodiversidad única en la región pampeana.

El gigante forestal del centro bonaerense

El principal atractivo de este enclave es el Vivero Municipal Eduardo L. Holmberg, un predio fundado a comienzos del siglo XX con el objetivo inicial de proveer especies para la fijación de suelos y la forestación provincial .

Con el paso de las décadas, la reserva creció hasta convertirse en un gigantesco parque botánico donde conviven millones de ejemplares arbóreos entre pinochas, eucaliptos, robles, acacias y especies exóticas.

La magnitud del predio no solo cumple una función ecológica y de producción botánica, sino que se consolidó como el centro neurálgico del turismo de naturaleza en la zona, atrayendo a visitantes que buscan alejarse del ritmo urbano.

Actividades y senderismo entre bosques inmensos

La extensión del vivero permite desarrollar diversas propuestas recreativas en un entorno de sombra constante y aire puro.

Para quienes buscan movimiento, el predio cuenta con senderos delimitados que atraviesan los diferentes sectores del bosque, resultando ideales para realizar caminatas de baja dificultad o paseos en bicicleta.

A su vez, la densidad de la vegetación convirtió al área protegida en un refugio para decenas de especies de aves autóctonas de la pampa bonaerense, atrayendo a aficionados del avistamiento de aves y la fotografía de naturaleza.

El espacio dispone de zonas acondicionadas con parrillas, mesas y servicios básicos para disfrutar de jornadas de picnic al aire libre en familia.

Por último, los visitantes pueden recorrer los circuitos históricos del predio, donde aún se conservan las antiguas instalaciones de producción forestal y el diseño paisajístico original ideado por los pioneros de la botánica argentina .

Cómo llegar a Saladillo desde la Capital Federal

Para acceder a este destino en vehículo particular desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto principal se realiza tomando la Autopista Riccheri hasta la salida hacia la Autopista Ezeiza-Cañuelas.

Una vez finalizado el tramo autopistado, se debe continuar por la Ruta Nacional 205 en sentido hacia el sudoeste bonaerense. Tras recorrer aproximadamente 180 kilómetros de pavimento directo, se llega al acceso principal de la ciudad, desde donde se encuentra perfectamente señalizada la ruta interna que conduce al vivero municipal.