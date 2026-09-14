La digitalización de la documentación para circular incorporó nuevas exigencias técnicas que los automovilistas deben conocer al momento de someterse a un control en la vía pública .

El Decreto 531/2014 y la Resolución ANSV 39/2019 regulan el funcionamiento de la Licencia Nacional de Conducir Digital integrada dentro de la plataforma Mi Argentina, estableciendo condiciones específicas bajo las cuales el documento adquiere plena validez ante los agentes de fiscalización.

Requisitos tecnológicos para la validez de la credencial

La normativa nacional integró la versión digital al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINET), otorgándole un estatus equivalente al formato físico tradicional, siempre que se cumpla con el protocolo de autenticación .

La credencial de la aplicación no constituye una imagen fija, sino que opera con un código QR dinámico acompañado por un token de seguridad que se renueva automáticamente cada 24 horas.

Durante los operativos, los agentes de tránsito deben escanear el código mediante la aplicación oficial de fiscalización para constatar en tiempo real ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) si el carnet se encuentra activo, suspendido o vencido.

Motivos de rechazo y retención del vehículo

El incumplimiento de las condiciones técnicas dispuestas por el Decreto 531/2014 encuadra la falta dentro del Artículo 72 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, correspondiente a la ausencia de documentación habilitante para circular:

Capturas de pantalla o documentos en PDF: La reglamentación prohíbe expresamente la presentación de fotografías, capturas o archivos estáticos. Exhibir una imagen fija invalida la verificación y se sanciona como si el conductor no llevara el carnet.

Falta de conectividad y token desactualizado: En caso de que la aplicación no haya podido renovar el token diario por ausencia de datos móviles, la credencial pierde validez temporal para ser escaneada.

Batería agotada o fallas en el dispositivo: La obligación de exhibir el documento recae de manera exclusiva en el conductor. Si el teléfono móvil se apaga o su pantalla presenta daños que impidan la lectura del código QR, la autoridad de comprobación queda facultada para labrar el acta de infracción correspondiente.

El marco de las jurisdicciones locales

A pesar del alcance federal de la normativa, la autonomía provincial y municipal genera particularidades en la aplicación de los controles.

Aquellas jurisdicciones que no se encuentran adheridas de forma explícita a la fiscalización digital de la ANSV mantienen sus propios esquemas de tránsito, como la Ley N° 13.927 en la provincia de Buenos Aires.

En dichos distritos, los juzgados de faltas sostienen de forma ratificada que la versión digital funciona como una herramienta complementaria y no sustitutiva del plástico tradicional, por lo que la exigencia del carnet físico resulta plenamente legal y su falta de presentación autoriza la inmovilización preventiva del vehículo.