El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) explica en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que todos los portadores de licencias de conducir en el estado deben cumplir respecto a sus multas de tránsito para prevenir una suspensión.

En esta jurisdicción, las multas se ven reflejadas en un sistema de puntos, cuya cantidad está sujeta a la infracción que se está cometiendo.

En ese sentido, el uso del teléfono celular para mandar mensajes, tipear direcciones en Waze o Maps, subir historias de Instagram o cualquier otro fin que no se considere una emergencia puede llevar a la inhabilitación del carné, si dentro de los dos años había más infracciones acumuladas en el historial.

Qué dice la ley sobre la suspensión de licencias de conducir

Según lo explican las autoridades, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductor es una herramienta utilizada por el DMV para “identificar conductores de alto riesgo”.

Bajo esta modalidad, quienes obtengan 11 puntos dentro de 24 meses verán su licencia de conducir suspendida y no podrán continuar circulando legalmente con este documento.

Quitarán la licencia de conducir a quienes acumulen 11 puntos en los últimos dos años. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Suspenden la licencia de quienes manden mensajes o usen Waze y Maps circulando si tenían más infracciones

A cada tipo de infracción se le atribuye un puntaje específico. Conducir utilizando el celular, ya sea para mandar mensajes, consultar mapas (no mirarlos, sino tipear activamente en las aplicaciones mientras se conduce), grabar historias de Instagram o cualquier otro fin no urgente representa 5 puntos en el historial.

Quienes obtengan esta infracción más de dos veces en 24 meses verán suspendido su permiso de circulación y lo mismo ocurrirá si ya tenían 6 puntos de otras infracciones.

Cómo se miden el resto de las infracciones de tránsito

La tabla oficial compartida por el DMV detalla

Velocidad no especificada: 3 puntos

Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos

Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos

Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos

Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos

Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos

Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos

Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos

Operación agravada sin licencia: 11 puntos

Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos

Conducción temeraria: 5 puntos

Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos

Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos

Falta de precaución al conducir: 5 puntos

Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos

Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos

Frenos inadecuados: 4 puntos

Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos

Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos

Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos

No ceder el paso: 3 puntos

Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos

Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos

Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos

Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos

Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos