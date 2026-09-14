El lunes 14 de septiembre comenzará con tiempo frío e inestable en distintas localidades de Jujuy, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana se esperan lloviznas en varias zonas de la provincia, mientras que también se prevén fuertes ráfagas de viento en sectores de Salta y Tucumán. Las temperaturas se mantendrán bajas, aunque el panorama cambiará con el correr de las horas.

Dónde lloverá este lunes en Jujuy

De acuerdo con el SMN, durante la mañana se esperan lloviznas en Humahuaca, Libertador General San Martín, San Pedro, San Salvador de Jujuy, Palpalá y Perico.

Las precipitaciones serán principalmente débiles y estarán acompañadas por temperaturas frías, especialmente durante las primeras horas de la jornada.

En San Salvador de Jujuy, el comienzo del lunes estará marcado por estas condiciones inestables, aunque se espera una mejora hacia la segunda mitad del día.

El tiempo mejora durante la tarde y vuelve el sol

A pesar del comienzo frío y con lloviznas, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mejora durante la tarde.

Las precipitaciones irán perdiendo intensidad y se espera que el sol vuelva a aparecer en distintos puntos de la provincia, dando lugar a condiciones más agradables hacia el cierre de la jornada.

De esta manera, el lunes tendrá un comienzo inestable, pero avanzará hacia una tarde con mayor estabilidad y presencia de sol.

Fuertes ráfagas en Salta y Tucumán

El mal tiempo también alcanzará a otras provincias del norte argentino. Según el SMN, se esperan fuertes ráfagas de viento en Salta y Tucumán, junto con temperaturas frías.

El viento y las bajas temperaturas harán que la jornada se presente especialmente fría durante las primeras horas, aunque las condiciones tenderán a mejorar durante la tarde.