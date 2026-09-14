Es oficial y está confirmado: por orden la Ley de Tránsito, suspenden la licencia de conducir las personas que manejen escuchando música, si acumulan infracciones.

Escuchar música mientras se maneja es una de las costumbres más comunes a la hora de conducir.

Entre las infracciones sancionables se encuentra utilizar auriculares al manejar, en especial para escuchar música o hablar por teléfono, ya que es una conducta que desvía la atención del tránsito y puede aumentar el riesgo de accidentes.

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece sanciones para este tipo de faltas que pueden incluir multas, resta de puntos y hasta la inhabilitación de la licencia de conducir.

¿Qué sanciones reciben quienes manejen con auriculares?

El Decreto Reglamentario 437/2011 en su artículo 91 detalla que manejar utilizando auriculares se multará con entre 150 y 500 unidades fijas, además que se restarán 5 puntos del registro.

El sistema argentino de scoring otorga 20 puntos a todos los conductores, por lo que tras cometer esta infracción podrá quedar con 15, siempre y cuando la sanción quede firme y corresponda aplicar el descuento.

Si bien parecen pocos puntos, puede adquirir mayor importancia cuando ya se acumulan otras infracciones.

Es oficial y está confirmado: por orden la Ley de Tránsito, suspenden la licencia de conducir las personas que manejen escuchando música, si acumulan infracciones.

¿Cuándo te pueden inhabilitar la licencia de conducir?

El sistema de scoring hace que la pérdida de puntos sea progresiva, de forma que si se llega a cero se activa la consecuencia más severa que es la inhabilitación para de la licencia de conducir.

Así, manejar con auriculares por sí mismo no genera la pérdida del registro, pero puede acerca al conductor al límite cuando se combina con otras infracciones que resten puntos.

Es oficial y está confirmado: por orden la Ley de Tránsito, suspenden la licencia de conducir las personas que manejen escuchando música, si acumulan infracciones.

¿Cómo recuperar los puntos de la licencia?

El artículo 5 de la Ley Nacional de Tránsito detalla que se podrán recuperar puntos en la licencia de las siguientes formas:

Transcurso del tiempo : cuando la persona no haya recibido sanciones firmes en dos años se recuperará la totalidad de los puntos.

Realización y aprobación de cursos de seguridad vial: se podrán recuperar un máximo de 4 puntos.

¿Por cuánto tiempo suspenden la licencia al llegar a los 0 puntos?

La ley 24.449 establece que la pérdida total de puntos conlleva la inhabilitación de 60 días la primera vez.

La segunda pérdida contempla una suspensión de la licencia por 120 días, mientras que una tercera reincidencia incrementa la sanción a 180 días.

Para las siguientes veces el plazo se irá duplicando sucesivamente.