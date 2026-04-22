La célebre frase atribuida a William Shakespeare —“El cobarde muere muchas veces antes de su verdadera muerte”— se mantiene vigente siglos después de haber sido escrita y cobra fuerza este 23 de abril cuando se conmemora la muerte del dramaturgo y en homenaje a ello se celebra el Día del Libro en todo el mundo. Convertida en una de las citas más difundidas sobre el miedo y la valentía, su origen se remonta a una de las obras más emblemáticas del autor inglés: Julio César. La expresión forma parte de un parlamento dentro de la tragedia Julio César, escrita hacia fines del siglo XVI. En el texto original en inglés, la línea completa dice: “Cowards die many times before their deaths; the valiant never taste of death but once” . Este fragmento aparece en el Acto II, Escena II, y es pronunciado por el propio Julio César, en un momento clave donde reflexiona sobre el destino, el temor y la inevitabilidad de la muerte. La obra fue publicada en el First Folio de 1623 y forma parte del conjunto de tragedias históricas del autor. El sentido de la frase es profundamente psicológico. Shakespeare contrapone dos actitudes frente a la vida: Distintos análisis coinciden en que la idea central no es literal, sino metafórica: el miedo constante genera una especie de desgaste emocional continuo, mientras que el coraje implica vivir sin esa carga anticipatoria . A pesar de haber sido escrita hace más de 400 años, la cita mantiene vigencia en contextos contemporáneos. Se utiliza en discursos motivacionales, análisis filosóficos e incluso en la cultura popular, justamente por su capacidad de sintetizar una tensión universal: el conflicto entre el miedo y la acción. En tiempos donde la incertidumbre y la ansiedad son temas recurrentes, la frase de William Shakespeare funciona como una advertencia: vivir condicionado por el temor puede ser más limitante que el riesgo mismo.