La forma en que las marcas aseguran su visibilidad en el ámbito digital ha experimentado una transformación profunda. Atrás quedaron los días en que los 10 primeros “enlaces azules” dominaban la experiencia de búsqueda; hoy el escenario se ha convertido en una intrincada danza de relevancia dentro de la inteligencia de los motores de IA generativa. Plataformas como Google Search Generative Experience (SGE), las integraciones de ChatGPT de OpenAI, las respuestas citadas de Perplexity, Claude y las superposiciones de información de Gemini han reescrito silenciosamente las normas establecidas. Este cambio ha dado un nuevo significado a un viejo acrónimo: ya no hablamos solo de la Optimización para Motores de Búsqueda (SEO), sino de la Optimización para Motores Generativos (GEO). Mientras que el SEO clásico perseguía palabras clave y enlaces de retroceso, el GEO se centra en asegurar que el contenido sea recogido, citado o mostrado en las respuestas generadas por IA que, cada vez más, se han convertido en la primera y última parada de los usuarios en la web. Los motores generativos no presentan diez resultados, sino uno, y en ocasiones, el contenido ni siquiera aparece directamente. En las oficinas de SEO Express, la conversación ya no gira únicamente sobre enlaces y palabras clave. El ecosistema digital atraviesa su transformación más profunda desde la aparición de Google, impulsado por el Generative Engine Optimization (GEO). Ante este escenario, Silvio Alvarez, CEO de SEO Express y referente del sector en todo LATAM, analiza la transición del buscador tradicional a los motores de respuesta y la urgencia de las marcas por ser citadas por la inteligencia artificial. — ¿Cómo definirías el momento actual de la búsqueda digital? — Estamos viviendo el fin de la era del “clic por curiosidad” o “clic de investigación” para entrar en la era de la “respuesta asistida”. El usuario ya no quiere navegar una docena de sitios webs para comparar servicios o precios; busca una solución sintetizada. El GEO es, precisamente, la disciplina que nos permite optimizar los activos de una marca para que los motores generativos como Gemini o ChatGPT no solo nos conozcan, sino que nos recomienden como la opción más fiable. — ¿Cambiaron drásticamente los hábitos de los consumidores? — Sin duda. Hoy la búsqueda es conversacional y mucho más específica. El usuario interactúa con la IA como si fuera un consultor experto. Esto exige que las marcas abandonen el contenido genérico. Para una agencia GEO, el desafío hoy es lograr que la información de sus clientes sea tan precisa y estructurada que los algoritmos la consideren “esencial” para construir su respuesta final. — Mencionás la importancia de ser citado por la IA. ¿Es esta la nueva métrica de éxito? — Absolutamente. En el SEO tradicional buscábamos la posición uno; en el GEO buscamos la citación dentro del párrafo de respuesta. Ser la fuente que alimenta la respuesta de una IA otorga una autoridad que antes tomaba años construir. Si tu negocio no aparece en las referencias de un motor generativo, simplemente dejas de existir para un segmento creciente de la población que ya no llega a la web de origen. — ¿Qué papel juega SEO Express en esta transición tecnológica? — Nuestra misión es actuar como el puente técnico entre las empresas y estos nuevos motores. Trabajamos en la arquitectura profunda de los datos y en la creación de contenidos de alto valor semántico. No se trata solo de escribir bien, sino de estructurar la información para que sea legible por máquinas que razonan. La optimización de hoy es una mezcla de ingeniería de datos y estrategia de comunicación tradicional. — ¿Hacia dónde se dirige el mercado de la optimización en los próximos meses? — El mercado se dividirá entre quienes siguen persiguiendo el algoritmo de ayer y quienes ya están construyendo autoridad para la IA de mañana. La integración del video y la búsqueda visual dentro de las respuestas generativas será el próximo gran salto. Aquellas marcas que no tengan una estrategia de GEO clara verán cómo su tráfico orgánico se desploma frente a competidores más ágiles. — ¿Para un negocio es SEO o GEO? — El SEO no ha perdido relevancia por varias razones: el 60% de las búsquedas en Google aún no muestran resultados generativos y las webs mejor posicionadas suelen ser las fuentes de información que contribuyen a construir las respuestas. Además, estudios como el de ZipTie.dev demuestran que, aunque el tráfico desde motores generativos es menor en volumen, convierte 23 veces más rápido que el orgánico estándar. — ¿Qué consejo le darías a un dueño de negocio que aún no empezó este camino? — Que no espere a que sus métricas caigan para reaccionar. El posicionamiento generativo requiere una base técnica sólida que no se construye de la noche a la mañana. La ventaja competitiva hoy la tiene quien comprende que la IA no es una herramienta de búsqueda más, sino el nuevo sistema operativo de la red. La transición del buscador tradicional a los motores de respuesta marca un punto de no retorno para el mercado corporativo. Como señala Silvio Alvarez, la visibilidad en 2026 ya no se disputa únicamente en el ranking de clics, sino en la capacidad de una marca para ser la fuente de verdad que alimenta a la inteligencia artificial. En este escenario, el Generative Engine Optimization (GEO) emerge como la disciplina crítica para proteger el activo más valioso de una empresa: su relevancia. Adaptarse hoy a estas nuevas reglas técnicas y narrativas es más que una actualización digital; es una decisión existencial para asegurar que la identidad y los valores de una organización sigan siendo el referente principal en el nuevo mapa de la comunicación global.