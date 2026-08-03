Florida arranca la semana bajo agua. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos emitió un aviso de inundaciones para este lunes 3 de agosto de 2026, con tormentas dispersas, lluvias intensas y riesgo de anegamientos en varias zonas del norte y centro del estado.

Llega la primera tormenta intensa de agosto

El NWS mantiene un aviso de inundaciones vigente hasta las 8 de la noche (hora local) del lunes en sectores del norte de Florida, en particular la zona conocida como Nature Coast. Los acumulados de lluvia previstos van de 4 a 8 pulgadas (unos 100 a 200 milímetros), con la posibilidad de valores localmente más altos que podrían derivar en inundaciones.

En paralelo, el Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA ubicó al norte de Florida y a los estados del Atlántico Medio bajo un riesgo de lluvias excesivas, con tormentas que podrían desarrollarse casi en cualquier punto de la costa este, desde Florida hasta el norte del estado de Nueva York.

El NWS emitió un aviso de inundaciones. tormentas y lluvias intensas para este lunes 3 de agosto, mayormente en el centro y norte de Florida. INMET / Composición con Canva

Lluvias, tormentas y ráfagas de viento de 80 km/h

El pronóstico marca una probabilidad de tormentas de entre 70% y 80% para buena parte del estado durante la jornada del lunes, con foco en el norte y el centro de Florida. Las tormentas más fuertes y aisladas podrían venir acompañadas de ráfagas de viento de hasta 80 km/h, actividad eléctrica frecuente y lluvias torrenciales en cuestión de minutos.

Las autoridades advierten que esas ráfagas pueden romper ramas de árboles y desplazar objetos sueltos, por lo que recomiendan resguardarse dentro de un edificio ante la aproximación de una tormenta.

Qué zonas están bajo mayor riesgo de inundaciones

El mayor riesgo de anegamientos se concentra en el norte y centro de Florida, mientras que el sudoeste del estado y los Cayos aparecen como las áreas más secas de la jornada. El centro de Florida figura bajo un riesgo marginal (nivel 1 de 5) de inundaciones repentinas, con algún sector puntual elevado a riesgo leve (nivel 2 de 5).

El peligro principal son las inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas, terrenos bajos y áreas cercanas a arroyos y ríos, donde el agua puede acumularse rápido.

Qué se espera para los próximos días

El episodio más intenso se concentra en la jornada del lunes. Para los días siguientes, el pronóstico prevé una baja en la probabilidad de tormentas, aunque la humedad seguirá presente: hacia el miércoles y jueves los vientos girarán hacia la costa y la brisa marina del Atlántico volverá a activar chaparrones, sobre todo por la tarde. Las temperaturas máximas se mantendrán en torno a los 30-32 °C.