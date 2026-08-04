La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este martes 4 de agosto

El clima en España se caracteriza por una situación de estabilidad, con cielos mayormente poco nubosos o despejados. En Galicia y el área cantábrica habrá nubosidad y precipitaciones débiles, que por la tarde pueden intensificarse en forma de chubascos. Se esperan tormentas en el cuadrante nordeste.

Las temperaturas máximas descenderán en algunas regiones, mientras que en el tercio sur y este se superarán los 35 grados, alcanzando incluso los 40 en Baleares y Canarias. Habrá noches tropicales en la mitad sureste y litorales, con vientos moderados en diversas zonas y calima en Canarias.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

El clima en Madrid será poco nuboso o despejado, con temperaturas entre 18 y 35 grados y vientos flojos del oeste.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos despejados o poco nubosos en Andalucía, con temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 39 grados, en descenso en la vertiente mediterránea oriental y Cádiz. Vientos flojos en el interior y moderados en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

En Cataluña, se espera un cielo poco nuboso por la mañana, con nubes bajas en el litoral y nubosidad en aumento durante el día. Habrá probables chubascos fuertes y tormentas en el Pirineo y nordeste del interior, con posibilidad de dispersarse a otras zonas. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 37 grados de máxima, con un ligero descenso en el Pirineo. El viento será flojo y variable, aumentando en intensidad al mediodía.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso por la mañana, con nubes bajas en la depresión del Ebro. A partir de mediodía, se espera nubosidad en el Pirineo y sistema Ibérico, con probables chubascos y tormentas en el norte. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de mínima y podrán alcanzar hasta 38 grados de máxima, siendo notablemente altas en la depresión del Ebro. El viento será flojo y variable, cambiando a componente oeste en la Ibérica occidental y a sur y este en el resto durante las horas centrales del día.

El clima en Asturias se presentará con cielos mayormente nublados, brumas y bancos de niebla en la Cordillera por la tarde, junto a probabilidad de lluvias débiles y chubascos dispersos. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 28 grados, con vientos flojos de componente oeste en la costa.

Cómo estará el clima en España este martes (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, con nubes de evolución diurna y brumas matinales. Viento flojo de este y nordeste, con brisas costeras; temperaturas sin cambios o en ligero descenso (máxima 33 °C y mínima 21 °C).

Despejado, salvo por intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas en litorales norte. Calima en altura afectando zonas altas de las islas. Temperaturas alcanzarán hasta 33 °C, con mínimas de 21 °C. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en ciertos sectores de las islas montañosas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso por la mañana y nubosidad en el interior por la tarde, con probables chubascos y tormentas; temperaturas entre 19 y 39 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso, con algunas nubes bajas al inicio y final del día y nubosidad en zonas de montaña; se esperan temperaturas entre 12 y 34 grados, con un ligero descenso en general y algunas lluvias débiles en el extremo norte. El viento será del oeste y suroeste, moderándose hacia el norte en las cumbres altas.

El clima estará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes de evolución en los sistemas Central e Ibérico durante las horas centrales. Las temperaturas mínimas descenderán en las sierras de Guadalajara, mientras que las máximas tendrán un ligero a moderado ascenso, alcanzando hasta 36 grados en Hellín y Almansa. Se espera un viento flojo de componente oeste, más intenso en las horas centrales, a excepción de Guadalajara, donde soplará del suroeste. La temperatura máxima en la región será de 38 grados y la mínima de 10 grados.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos o despejados, mínima de 21 °C sin cambios y máxima de 30 °C en ligero descenso, con vientos de componente oeste moderados con intervalos fuertes.

En Melilla habrá cielos poco nubosos o despejados, mínima de 26 grados sin cambios, máxima en descenso hasta 31 grados y vientos de poniente moderados, ocasionalmente fuertes.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Nubes bajas a primeras horas y tendencia a poco nuboso, con brumas y posibles bancos de niebla en el interior; intervalos de evolución en horas centrales en el extremo sur, mínimas sin cambios, máximas en ligero ascenso en Gipuzkoa y viento flojo variable. Por otro lado, el clima en Navarra se prevé con intervalos nubosos y brumas matinales, temperaturas entre 15°C y 31°C y posibles chubascos en el Pirineo.

La Rioja: poco nuboso con nubosidad de evolución diurna, posibles precipitaciones débiles dispersas, mínimas sin cambios o en ligero descenso, máximas en ligero ascenso y viento flojo a moderado (noroeste en el valle, suroeste en la sierra).