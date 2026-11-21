Tormenta cae sobre la noche en la ciudad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 21 de noviembre en tres provincias del centro del país.

El aviso alcanza a la totalidad de San Luis, casi todo el territorio de Córdoba y sectores del sur y centro de Santa Fe, donde se esperan fenómenos que podrían presentar fuerte intensidad, con abundantes precipitaciones en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento.

Además, los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en algunas zonas.

Alerta amarilla por tormentas en San Luis, Córdoba y Santa Fe

Según el pronóstico oficial, las tormentas podrán ser fuertes o localmente severas y estarán acompañadas por distintos fenómenos que pueden provocar complicaciones.

Las áreas de San Luis, Córdoba y Santa Fe bajo alerta meteorológica amarilla. Fuente: Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

Entre ellos se encuentran las precipitaciones intensas en cortos períodos, la frecuente actividad eléctrica, la ocasional caída de granizo y las ráfagas de viento.

El SMN estima valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, aunque advierte que esos registros podrían ser superados de manera puntual. La advertencia comprende las siguientes áreas:

San Luis: toda la provincia.

Córdoba: todo el territorio provincial, a excepción del norte.

Santa Fe: sectores ubicados desde el sur hasta el centro de la provincia.

Qué recomendaciones seguir ante las tormentas fuertes

Ante la posibilidad de lluvias intensas, granizo, actividad eléctrica y ráfagas de viento , el SMN recomienda tomar precauciones para evitar accidentes y reducir los riesgos durante el desarrollo de los fenómenos.