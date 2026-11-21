El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 21 de noviembre en tres provincias del centro del país.
El aviso alcanza a la totalidad de San Luis, casi todo el territorio de Córdoba y sectores del sur y centro de Santa Fe, donde se esperan fenómenos que podrían presentar fuerte intensidad, con abundantes precipitaciones en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento.
Además, los acumulados de lluvia podrían ubicarse entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en algunas zonas.
Alerta amarilla por tormentas en San Luis, Córdoba y Santa Fe
Según el pronóstico oficial, las tormentas podrán ser fuertes o localmente severas y estarán acompañadas por distintos fenómenos que pueden provocar complicaciones.
Entre ellos se encuentran las precipitaciones intensas en cortos períodos, la frecuente actividad eléctrica, la ocasional caída de granizo y las ráfagas de viento.
El SMN estima valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, aunque advierte que esos registros podrían ser superados de manera puntual. La advertencia comprende las siguientes áreas:
- San Luis: toda la provincia.
- Córdoba: todo el territorio provincial, a excepción del norte.
- Santa Fe: sectores ubicados desde el sur hasta el centro de la provincia.
Qué recomendaciones seguir ante las tormentas fuertes
Ante la posibilidad de lluvias intensas, granizo, actividad eléctrica y ráfagas de viento, el SMN recomienda tomar precauciones para evitar accidentes y reducir los riesgos durante el desarrollo de los fenómenos.
- Evitar salir de casa si no es necesario y permanecer en construcciones cerradas.
- No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir desagües o ser desplazados por el viento.
- Mantenerse alejado de árboles, postes de electricidad y estructuras que puedan caerse.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda.
- Evitar circular por calles inundadas o zonas anegadas.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las actualizaciones del pronóstico.