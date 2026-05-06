El país atraviesa uno de los episodios de calor más intensos de la temporada, con una ola que ya impacta a la mayor parte del territorio. De acuerdo con Conagua, las condiciones meteorológicas actuales provocarán temperaturas extremas en al menos 27 estados durante los próximos días. Este escenario eleva el riesgo de golpes de calor, deshidratación y otros efectos en la salud, especialmente en zonas donde el termómetro superará los 40 grados. La ola de calor impactará al norte, noreste, occidente, centro y sureste del país. Estados como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango registrarán temperaturas superiores a los 40 °C. También habrá calor intenso en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde la humedad elevará la sensación térmica. En el centro, incluyendo Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Hidalgo y Guanajuato, se esperan entre 30 y 35 °C, valores por encima del promedio. Las autoridades advierten que el calor será persistente durante varios días, lo que incrementará su impacto en la población. El fenómeno se genera por un sistema de alta presión que domina gran parte del país, inhibe la formación de nubes y permite una radiación solar constante. Esto genera un ambiente seco y estable, sin lluvias, que favorece la acumulación de calor durante el día y su lenta disipación por la noche. En el norte, la baja humedad intensifica las temperaturas, mientras que en el sureste la humedad eleva la sensación térmica, agravando las condiciones. Conagua mantiene el monitoreo del fenómeno, cuya duración dependerá de la evolución de estos sistemas.