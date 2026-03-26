El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir alertas por diferentes tormentas que incluirán lluvias torrenciales, actividad eléctrica y posible caída de nieve. En este sentido, el SMN indicó que los fenómenos serán de intensidad variada y habrá una fuerte presencia de vientos que podrían alcanzar entre 100 y 110 km/h en algunas zonas. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que desde el viernes 27 al domingo 29 de marzo se registrarán tormentas de variada intensidad en las provincias de Chubut y Santa Cruz, que se mantendrán vigentes a lo largo de ambas jornadas con intensidad variable. El organismo climático explicó que se prevén vientos constantes del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, mientras que las ráfagas más fuertes podrían alcanzar o superar los 100 y hasta 110 kilómetros por hora de forma ocasional, especialmente durante la jornada del sábado. Por otro lado, también se emitió el alerta por tormentas para la zona de la Cordillera de los Andes donde se esperan lluvias persistentes con acumulados de entre 15 y 30 mm. Además, debido al descenso de temperatura, no se descartan la caída de nieve en las zonas más altas de la montaña y precipitaciones de lluvia y aguanieve en las zonas de meseta de Santa Cruz. El Servicio Meteorológico Nacional difundió el pronóstico extendido para los próximos días: El Servicio Meteorológico Nacional dispone de un sistema de alerta de alerta temprana compuesto por cuatro niveles que se utilizan para prevenir a la población ante la presencia de diferentes fenómenos meteorológicos que pudieran poner en riesgo la integridad física de las personas. En este aspecto, las alertas meteorológicas están divididas en los colores rojo, naranja, amarillo y verde, los cuales se utilizan para advertir sobre el grado de peligrosidad de las condiciones climáticas. De tal modo, cada tipo de alerta meteorológica tiene las siguientes características: Por su parte, el sistema de alerta temprana utiliza diferentes tipos de radares para anticipar las condiciones meteorológicas de todo el país, ya sea por precipitaciones, corrientes ventosas y temperaturas extremas, tanto en los meses de invierno como de verano.