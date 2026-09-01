Con el inicio de septiembre, se confirmó cuándo empiezan a cobrar los empleados públicos de Santa Fe. El calendario oficial fija una ventana de siete días, del martes 1 al lunes 7, para completar los depósitos de sueldos y haberes previsionales .

Sin embargo, no todos cobran el mismo día: hay un orden que va cambiando según el sector y el nivel de ingresos de cada persona. Antes de repasar esas fechas, hay dos datos que definen cuánto va a llegar a cada cuenta este mes.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué aumento tienen los sueldos estatales en septiembre

Los haberes de septiembre ya incluyen la última suba pactada en paritarias para el sector público provincial.

Comparado con el sueldo de junio, el incremento acumulado llega al 3,8%: un 2% se sumó en julio y otro 1,8% en agosto.

Junto con esa suba rige un piso de $100.000, pensado para que ningún trabajador cobre por debajo de ese monto tomando como base el salario de junio.

Fecha por fecha: cuándo cobra cada sector en septiembre

Los haberes de septiembre ya incluyen la última suba pactada en paritarias para el sector público provincial. (Fuente: Shutterstock)

El orden de pagos quedó organizado así, día por día:

Martes 1 : personal Policial y Penitenciario, junto con jubilados y pensionados de hasta $1.510.000 de bolsillo.

Miércoles 2 : activos con ingresos de hasta $1.510.000 de bolsillo y docentes de Escuelas Privadas Transferidas (1° y 2° convenio).

Jueves 3 : activos que superan los $1.510.000 de bolsillo y docentes de Escuelas Privadas Históricas.

Viernes 4 : jubilados y pensionados que superan los $1.510.000 de bolsillo.

Lunes 7: cierra el cronograma con autoridades del Poder Judicial, MPA, MPD, TCP, Legislatura y Poder Ejecutivo.

En total son cinco jornadas de pago repartidas a lo largo de la primera semana del mes.

Por qué el monto de bolsillo marca el orden de cobro

La lógica del calendario es simple: cuanto menor es el ingreso, antes se acredita el pago.

Por eso los sueldos y jubilaciones de hasta $1.510.000 de bolsillo se concentran al principio de la semana, mientras que los montos más altos quedan para el final.

El depósito se realiza de manera automática en cada cuenta bancaria, sin que el trabajador o jubilado deba hacer ningún trámite.