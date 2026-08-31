El calendario oficial de 2027 tendrá una combinación especialmente conveniente para quienes quieran extender sus días de descanso sin utilizar demasiadas jornadas de vacaciones.

En marzo, la cercanía entre el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y Semana Santa permitirá armar un período de nueve días consecutivos de descanso utilizando solo dos días de licencia, siempre que el empleador acepte otorgarlos de esa manera.

La estrategia consiste en pedir solo dos días de vacaciones: lunes 22 y martes 23 de marzo de 2027.

Sin embargo, existe una aclaración importante: la posibilidad de pedir solamente dos días no es un derecho automático previsto por el régimen general de vacaciones . La normativa establece que la licencia anual debe otorgarse como un período continuado de días corridos. Por eso, para aplicar este esquema es necesario que la empresa permita el fraccionamiento o autorice esas dos jornadas a cuenta de la licencia correspondiente.

El truco para tener 9 días de descanso usando solo 2 días de vacaciones

La clave está en aprovechar la distribución de las fechas de marzo de 2027. Quienes tengan permitido solicitar jornadas sueltas —o acuerden con su empleador tomarlas a cuenta de sus vacaciones— deberán elegir el lunes 22 y martes 23 de marzo.

El calendario queda organizado de la siguiente manera:

Sábado 20 de marzo : fin de semana.

Domingo 21 de marzo : fin de semana.

Lunes 22 de marzo : día solicitado a cuenta de vacaciones.

Martes 23 marzo: día solicitado a cuenta de vacaciones.

Miércoles 24 de marzo : feriado nacional por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 25 de marzo: Jueves Santo, día no laborable.

Viernes 26 de marzo : Viernes Santo, feriado nacional.

Sábado 27 de marzo : fin de semana.

Domingo 28 de marzo: fin de semana.

Así, por combinar dos días de vacaciones con un feriado nacional, un día no laborable, otro feriado y dos fines de semana, se puede armar un descanso de nueve días consecutivos utilizando únicamente dos días de licencia laboral.

Feriados 2027: cómo aprovechar los días de marzo para armar un descanso de 9 días usando solo 2 jornadas de vacaciones.

¿Se pueden pedir solo dos días de vacaciones?

En el régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), el principio continúa siendo que la licencia anual ordinaria debe otorgarse como un período de descanso efectivo y continuado. Sin embargo, las modificaciones introducidas por la Ley 27.742 incorporaron la posibilidad de que, por acuerdo entre trabajador y empleador, las vacaciones puedan ser fraccionadas.

Además, cada uno de los períodos en los que se divida la licencia debe tener una duración mínima de siete días corridos. Por lo tanto, la normativa no habilita, bajo esta modalidad, a transformar las vacaciones en una sucesión de jornadas aisladas de uno, dos o tres días.

En la práctica, sin embargo, puede existir un acuerdo entre trabajador y empleador para fraccionar parte de la licencia o tomar determinados días a cuenta de las vacaciones. En ese caso, el trabajador podría solicitar el lunes 22 y martes 23 y utilizarlos para completar el período de descanso.

Por eso, el esquema se puede hacer siempre que el empleador acepte otorgar esos dos días a cuenta de la licencia anual. No se trata de una ilegalidad si existe acuerdo, pero tampoco es una posibilidad que el trabajador pueda imponer unilateralmente.

Qué pasa con los feriados si están dentro de las vacaciones

Otro punto importante tiene que ver con la forma en que se contabilizan las vacaciones.

Las vacaciones se computan en días corridos. Esto significa que, si una persona toma un período completo de licencia y dentro de ese bloque aparece un feriado, ese feriado queda comprendido dentro del período de vacaciones.

Por eso, para aprovechar la combinación de marzo, el atractivo está justamente en no tomar una semana completa de vacaciones, sino en conseguir que el empleador autorice los dos días previos a la seguidilla de feriados y días no laborables .

Además, hay una diferencia relevante entre las fechas de Semana Santa. El Jueves Santo es un día no laborable, mientras que el Viernes Santo es un feriado nacional. Esta distinción puede tener consecuencias según la actividad y las condiciones laborales de cada trabajador.

Así queda el calendario de marzo para armar el descanso XL

El esquema completo permite visualizar por qué la combinación resulta tan conveniente:

20 y 21 de marzo: fin de semana.

22 y 23 de marzo: dos días que el trabajador debería conseguir que su empleador le otorgue a cuenta de vacaciones.

24 de marzo: feriado nacional por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

25 de marzo: Jueves Santo, día no laborable.

26 de marzo: Viernes Santo, feriado nacional.

27 y 28 de marzo: fin de semana.

Cómo pedir los días y qué tener en cuenta antes de planificar un viaje

Quienes puedan acceder a este esquema deberían solicitar los días 22 y 23 de marzo con anticipación, especialmente si trabajan en equipos donde varios empleados suelen elegir las mismas fechas para sus vacaciones.

El primer paso es confirmar que la empresa permita este tipo de fraccionamiento. Si el empleador exige tomar un período mínimo de vacaciones, por ejemplo, una semana completa, no será posible aplicar el esquema de solo dos días de la misma manera.

Una vez confirmada esa posibilidad, se puede organizar el viaje aprovechando los nueve días consecutivos. También es conveniente reservar con tiempo los pasajes y el alojamiento, ya que la demanda suele aumentar alrededor de Semana Santa.