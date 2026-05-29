La circulación de gripe en las últimas semanas comenzó a mostrar un crecimiento sostenido en distintas regiones de la Argentina. La situación generó preocupación entre las autoridades sanitarias. En medio de las bajas temperaturas y del aumento de enfermedades respiratorias, los casos vinculados a la influenza o gripe A (H3N2), registraron un fuerte incremento.

Los datos oficiales difundidos en el Boletín Epidemiológico Nacional correspondiente a la semana del 10 al 16 de mayo mostraron un salto importante en los niveles de positividad detectados en los análisis realizados a nivel nacional. El avance del virus ya alcanzó a gran parte del territorio argentino y mantiene bajo vigilancia permanente a los organismos de salud.

En dónde se registraron más casos de gripe A

El último reporte epidemiológico indicó que la variante H3N2 continúa expandiéndose y ya fue detectada en 23 jurisdicciones del país. Las zonas más afectadas hasta el momento son el Noroeste Argentino y la región Centro, donde se concentra buena parte de los contagios reportados.

“En las últimas cuatro semanas analizadas se observó un predominio de detecciones de influenza, con 135 casos positivos entre los 558 casos de IRAG estudiados”, precisa el BEN. Además, detalla que el aumento se produjo “tanto en el número de casos, como en el porcentaje de positividad”, desde la semana del 10.

Incluso, el Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó una muerte por gripe A en el departamento Rosario y advirtió sobre un fuerte aumento de las infecciones respiratorias en la provincia.

Las autoridades recomendaron ante los síntomas permanecer algunos días en casa (Fuente: Freepik).

Los datos surgen del Boletín Epidemiológico Provincial correspondiente a la semana 19 de mayo de 2026 (del sábado 9 al sábado 16), donde se detalla un fallecimiento asociado a influenza A: un hombre de 64 años, con comorbilidades y sin la vacunación antigripal actualizada.

Además, especialistas del ANLIS Malbrán confirmaron nuevos casos correspondientes a un subclado específico del virus que actualmente representa la mayoría de las secuencias identificadas en Argentina durante este año.

Las recomendaciones del Gobierno ante el aumento de contagios

Frente a este escenario, las autoridades sanitarias reforzaron la campaña de prevención y pidieron especial atención en los grupos considerados de riesgo. Entre las principales recomendaciones aparece la vacunación antigripal, señalada como una de las herramientas más importantes para reducir complicaciones y hospitalizaciones.

También se aconsejó permanecer en el hogar ante la aparición de síntomas, mantener los ambientes ventilados, reforzar la higiene de manos y cubrirse al toser o estornudar utilizando el pliegue del codo o pañuelos descartables.

El crecimiento de los casos de influenza A coincide con el período de mayor circulación de virus respiratorios, una situación que suele agravarse durante las semanas más frías del año.