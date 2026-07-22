Vuelve el sueño del tren que podría unir la Argentina de punta a punta.

El Tren Norpatagónico es uno de los proyectos ferroviarios de cargas más importantes que se impulsaron en los últimos años en la Argentina. La iniciativa propone conectar el puerto de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, con Añelo, en Neuquén, el corazón de Vaca Muerta, atravesando además sectores de Río Negro y La Pampa.

Si bien el proyecto se encuentra actualmente suspendido, en los últimos días volvió a estar en el centro de la escena luego de que comenzara a analizarse la posibilidad de reactivarlo. El objetivo es modernizar la infraestructura ferroviaria para acompañar el crecimiento de la producción de petróleo y gas no convencional y mejorar la logística entre uno de los principales puertos del país y el mayor polo energético argentino.

Según informó la Agencia DIB, la propuesta apunta a incrementar la capacidad y la confiabilidad del corredor ferroviario de cargas, facilitando el traslado de insumos, maquinaria y producción entre Bahía Blanca y Vaca Muerta. De concretarse, también permitiría reducir costos logísticos, optimizar los tiempos de transporte y fortalecer la competitividad de uno de los sectores estratégicos para la economía nacional.

Cómo será el proyecto del Tren Norpatagónico

La iniciativa contempla una modernización integral del corredor ferroviario entre Bahía Blanca y Añelo. Para ello, prevé la recuperación de 582 kilómetros de vías existentes y la construcción de 83 kilómetros nuevos, una obra que permitirá completar el trazado y mejorar la conexión ferroviaria entre ambos puntos.

Actualmente, el plan permanece en evaluación debido al impacto que podría tener sobre el desarrollo de Vaca Muerta. El crecimiento sostenido de la producción de petróleo y gas exige una red de transporte de cargas más eficiente, capaz de acompañar el aumento de la actividad y facilitar la salida de la producción hacia los mercados nacionales e internacionales.

La ejecución total de las obras demandaría aproximadamente 48 meses, una vez que se ponga en marcha el proyecto.

"Tren a Vaca Muerta" - Proyecto ferroviario norpatagónico de carga. Argentina.gob.ar

Qué obras incluye el corredor ferroviario

La propuesta contempla una serie de intervenciones destinadas a renovar la infraestructura existente y ampliar la capacidad operativa del sistema ferroviario.

Entre las principales obras previstas se encuentran:

La puesta en valor de 374 kilómetros de vías del corredor principal que atraviesa Neuquén, Río Negro y el sur de la provincia de Buenos Aires.

La renovación integral de otros 208 kilómetros , correspondientes a los tramos que presentan un mayor nivel de deterioro.

La construcción de 83 kilómetros de nuevas vías, fundamentales para completar el recorrido proyectado.

Con estas mejoras, el Tren Norpatagónico buscará aumentar significativamente la capacidad del transporte ferroviario de cargas, reducir los tiempos de traslado y ofrecer una alternativa logística más eficiente para conectar el puerto de Bahía Blanca con Vaca Muerta. Además, el proyecto apunta a acompañar el crecimiento de la industria energética y consolidar un corredor estratégico para el desarrollo productivo del país.