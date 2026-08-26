Rosario volverá a tener habilitado uno de sus principales espacios de conexión con el río Paraná. Los renovados muelles de la Terminal Fluvial serán inaugurados antes de septiembre, con una obra que transformó el sector ubicado frente al Monumento a la Bandera.

La renovación fue financiada por el Gobierno de Santa Fe, con una inversión superior a $2.600 millones , y permitirá recuperar un lugar destinado tanto al embarque como al disfrute del frente costero.

Cuándo inauguran los renovados muelles de Rosario

La fecha confirmada para la apertura es el 27 de agosto, después de varios meses de trabajos en la zona.

La renovación fue financiada por el Gobierno de Santa Fe, con una inversión superior a $2.600 millones. (Fuente: Gobierno de Santa Fe) Gobierno de Santa Fe

La intervención comenzó a fines de noviembre de 2025 y contempló la renovación de distintos sectores del predio.

El espacio contará con:

Nuevas explanadas y pisos de adoquines.

Sectores verdes y bancos.

Iluminación LED renovada.

Áreas preparadas para el movimiento de embarcaciones.

La obra permitirá recuperar un sector de la costa que llevaba años sin una intervención de esta magnitud.

Qué actividades habrá en la nueva Terminal Fluvial

La recuperación del lugar apunta a potenciar los recorridos hacia las islas y las actividades vinculadas con el turismo sobre el Paraná.

Los visitantes podrán acceder a distintas alternativas de navegación y utilizar el espacio como punto de partida para conocer el humedal.

La obra permitirá recuperar un sector de la costa que llevaba años sin una intervención de esta magnitud. (Fuente: Gobierno de Santa Fe) Gobierno de Santa Fe

La infraestructura también podría servir como base para futuras conexiones fluviales con localidades cercanas.

Entre los destinos que aparecen dentro de esa planificación se encuentran San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes, aunque esos servicios todavía forman parte de una posibilidad a futuro.

El nuevo paseo que tendrá Rosario frente al río

La intervención no estará limitada al área destinada a las embarcaciones.

El predio será incorporado al circuito del paseo costero, con acceso para quienes quieran recorrer el lugar aunque no utilicen los servicios fluviales.

También se proyectan propuestas gastronómicas, culturales y recreativas para darle mayor movimiento durante todo el año.

A esto se sumará otra novedad hacia fin de año: el barco Ciudad de Rosario tiene previsto amarrar en el tercer muelle entre noviembre y los primeros días de diciembre.