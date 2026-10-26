Vuelos suspendidos y cambios de horario en Ezeiza: las 14 aerolíneas afectadas por las obras.

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza realiza obras de reparación en la pista secundaria 17-35 hasta el 11 de noviembre, lo que obliga a distintas aerolíneas a suspender vuelos y cambiar los itinerarios.

Los trabajos obligarán a la terminal a operar con capacidad reducida, por lo que las 30 compañías aéreas deberán rediseñar sus cronogramas con cancelaciones temporarias o sumando escalas.

Qué obras se realizan en el Aeropuerto de Ezeiza

El 25 de octubre, Aeropuertos Argentina comenzó con obras de reparación en la pista secundaria 17-35 y los trabajos sobre su intersección con la pista principal 11-29. La reforma estructural incidirá directamente en las operaciones aéreas, ya que se reducirá la longitud operativa de la pista 11-29, reduciendo su longitud operativa de 3.330 a 1.850 metros.

Los trabajos responden a un plan diseñado por el concesionario de la terminal aérea con una inversión que ronda los u$s 110 millones. Los principales vuelos afectados serán las aeronaves de fuselaje ancho que operan en vuelos de larga distancia, ya que necesitan pistas con mayor recorrido para el despegue.

Vuelos suspendidos y cambios de horario en Ezeiza: las 14 aerolíneas afectadas por las obras.

Las obras tienen como principal objetivo mejorar la capacidad operativa y el volumen de pasajeros. En la pista principal se contempla la construcción de una nueva plataforma Golf con capacidad para siete aeronaves de fuselaje estrecho, además de una remodelación del sistema de balizamiento, la repavimentación de calles de rodaje y nuevos módulos de mantenimiento.

A su vez, se incorporarán cinco nuevas puertas de embarque y 3.500 nuevos metros cuadrados de área de preembarque. Se renovará la terminal con cambio de puestos de check-in, self check-in, self bag drop y sistemas de control para operar con biometría.

Vuelos suspendidos y cambios de horario en Ezeiza: las 14 aerolíneas afectadas por las obras.

Las 14 compañías aéreas que interrumpen sus servicios

Ante la imposibilidad de operar las flotas en el metraje disponible, 14 aerolíneas resolvieron suspender sus conexiones directas con Ezeiza hasta el 11 de noviembre:

Aeroméxico

Air Canada

Air France

American Airlines

British Airways

China Eastern

Delta

Emirates

Ethiopian

KLM

Lufthansa

Swiss

United Airlines

Turkish Airlines

Aerolíneas que mantendrán sus despegues y arribos en el país, pero con modificaciones:

Aerolíneas Argentinas: sus vuelos hacia Madrid y Roma incorporarán una escala técnica en Río de Janeiro.

Air Europa: sus servicios tendrán una parada intermedia en Montevideo.

Arajet: la ruta hacia República Dominicana contará con escalas en Resistencia y Asunción.

Copa Airlines: los pasajeros deberán realizar paradas en Rosario y Córdoba antes de continuar hacia Panamá.

Iberia: reducirá a dos las frecuencias diarias a Madrid, con una escala en Montevideo.

LATAM: interrumpirá de manera temporal el vuelo directo entre Buenos Aires y Miami.

Level: operará un vuelo diario a Barcelona, con una parada previa en Montevideo.

Plus Ultra: reducirá su programación a dos vuelos semanales hacia Madrid.

ITA Airways: mantendrá su operación habitual, aunque con modificaciones en su esquema logístico.

Empresas que operarán con normalidad: