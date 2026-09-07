Margarita Di Tullio quedó ligada para siempre a una de las historias más particulares de la crónica policial de Mar del Plata. Mucho antes de convertirse en “Pepita la Pistolera”, ya había tenido contacto con las armas y con el delito.

Su historia volvió a ocupar la atención pública por el estreno de la película protagonizada por Luisana Lopilato. La producción de Lucía Puenzo reconstruye parte de la vida de una mujer que llegó a manejar cabarets y que atravesó varias causas judiciales.

La vida de Margarita Di Tullio antes de convertirse en Pepita

La relación de Di Tullio con las armas comenzó durante su infancia. Su padre le enseñó a pelear y a disparar, mientras que sus primeros contactos con el delito llegaron cuando todavía era muy joven.

Durante su adolescencia protagonizó robos y tuvo sus primeras detenciones. Uno de los escenarios vinculados con esa etapa fue Villa Cariño, donde asaltaba junto a otros jóvenes a parejas que se encontraban dentro de sus vehículos.

La historia de Margarita Di Tullio volvió a ocupar la atención pública por el estreno de la película protagonizada por Luisana Lopilato, basada en hechos reales. Cine Gaumont

Años después, su vida tomó otro rumbo dentro de la noche marplatense. Di Tullio llegó a regentear dos whiskerías en la zona del puerto, desde donde construyó una posición de poder dentro de ese ambiente.

El episodio de 1985 que creó el mito de “Pepita la Pistolera”

El nombre que la acompañaría durante décadas surgió después de un episodio ocurrido el 20 de agosto de 1985. Tres hombres ingresaron a su vivienda y Di Tullio respondió con un revólver calibre .38.

El enfrentamiento terminó con tres hombres muertos. La Justicia consideró que había actuado en legítima defensa, aunque el caso inicialmente derivó en una acusación por triple homicidio.

A partir de aquel episodio apareció el apodo “Pepita la Pistolera”, utilizado por la prensa marplatense. Di Tullio no se sentía identificada con ese nombre, pero terminó convirtiéndose en su principal referencia pública.

El caso Cabezas y los últimos años de Margarita Di Tullio

En 1997, el nombre de Di Tullio volvió a aparecer en una investigación de enorme repercusión: el asesinato de José Luis Cabezas. Fue detenida e investigada como posible organizadora del crimen, aunque posteriormente quedó desvinculada de esa hipótesis.

Su figura también quedó relacionada con otras investigaciones policiales y con los llamados crímenes del “Loco de la Ruta”. Al mismo tiempo, continuó siendo una personalidad reconocida dentro de la noche de Mar del Plata.

Di Tullio murió en 2009, a los 61 años, después de atravesar un grave cuadro de salud. Décadas después, su historia regresó al cine con una película que volvió a poner en primer plano a “Pepita la Pistolera”.