Un delincuente chileno fue capturado en Chubut luego de intentar asaltar un comercio céntrico. El sospechoso actuó junto a dos cómplices durante la madrugada del domingo. La alerta rápida del sistema de seguridad permitió a las fuerzas locales desplegar un cerrojo preventivo. El sujeto contaba con una prohibición firme para permanecer dentro del territorio nacional.

El prófugo utilizaba diez nombres falsos para despistar a los investigadores de distintas provincias y por eso, lo denominaron “mil caras” en homenaje al famoso personaje. Su recorrido delictivo registraba robo en ciudades como Bahía Blanca, Paraná y Mar del Plata.

En este caso, la maniobra se interrumpió por el accionar efectivo de los efectivos policiales. Un juez dictó la prisión preventiva por el término de treinta días mientras avanza la causa.

¿Quién es el delincuente de las mil caras?

Las autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones identificaron al sujeto tras el operativo en el sur y confirmaron que el delincuente poseía la ciudadanía chilena y un expediente activo. En mayo del 2022, recibió la expulsión definitiva del país por fallos judiciales previos. Sin embargo, el delincuente reingresó de forma ilegal mediante pasos fronterizos no habilitados .

La Justicia imputó al detenido por el delito de tentativa de robo calificado y falsificación. La lista de alias incluía registros en varias jurisdicciones argentinas donde concretó múltiples hurtos. El fiscal a cargo solicitó los antecedentes internacionales al consulado del país vecino. Las normativas vigentes le impiden el beneficio de excarcelación debido a su reincidencia habitual.

La joyería de Chubut que robó el delincuente deportado.

El robo que hizo caer al famoso delincuente

El episodio ocurrió en la céntrica Joyería Lord de la ciudad de Puerto Madryn. Los tres implicados ingresaron al inmueble tras realizar un boquete por una pared. Luego, se activaron las alarmas que obligaron a la banda a escapar a pie. Así, la Policía cercó a la zona y apresó a dos de los involucrados.

La fiscalía de Gastón Alcucero encabeza la recolección de pruebas e imágenes de cámaras urbanas. El tercer integrante de la banda permanece prófugo y es buscado activamente por la brigada de investigaciones.