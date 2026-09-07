Un hombre de 68 años salió de su casa en el norte de Rosario hacia una cita laboral. La víctima se dirigió al centro para concretar un encuentro por un trabajo en construcción. Tras ingresar a un bar de la zona, el adulto mayor perdió la conciencia y desapareció.

La familia realizó la denuncia luego de perder todo tipo de contacto. La policía inició la búsqueda urgente mientras el tiempo transcurría sin novedades. Los investigadores rastrearon la zona céntrica, pero los resultados iniciales fueron negativos.

Un caso que se resolvió con el robo de identidad

Las alarmas se encendieron con los primeros movimientos registrados en sus cuentas bancarias. Distintas personas utilizaron sus tarjetas de crédito y débito en locales comerciales. El personal policial revisó las cámaras de seguridad para identificar a los compradores.

Dos días después hallaron al hombre inconsciente dentro de su propio vehículo. El automóvil estaba estacionado sobre la calle Espora en un estado de abandono. Los médicos confirmaron que la víctima había sufrido un accidente cerebrovascular severo.

Las mujeres cayeron por compras sospechosas con la tarjeta del hombre desaparecido.

Dos mujeres acusadas con causas previas

La Brigada de Paraderos realizó una serie de allanamientos en Rosario y así, las fuerzas de Seguridad detuvieron a dos mujeres trans durante las entrevistas policiales.

La hipótesis principal indica que durmieron al sujeto para sustraerle las pertenencias.

Los peritajes revelaron que una sospechosa registraba condenas previas por fraudes bancarios. La acusada tenía una pena de prisión en suspenso dictada el año anterior. Ambas mujeres afrontan cargos por la ingesta de drogas y el robo al hombre de 68 años .

El damnificado logró recuperarse y prestó su testimonio preliminar ante la fiscalía. El fiscal Alejandro Caron coordina las medidas necesarias para reconstruir la jornada completa. La causa judicial busca determinar la responsabilidad penal de las dos imputadas.