Después de décadas con una matrícula exclusivamente masculina, el Colegio Sagrado Corazón de San Miguel de Tucumán cambiará su modalidad educativa. Desde el ciclo lectivo 2027, la institución comenzará a recibir niñas y funcionará bajo un sistema de coeducación.

La medida ya despertó interés entre las familias: el establecimiento recibió alrededor de 50 solicitudes para el Nivel Inicial y comenzó a realizar entrevistas para definir los próximos ingresos.

La incorporación de alumnas responde también a un pedido de familias que ya forman parte de la comunidad educativa.

El Sagrado Corazón dejará de ser exclusivo para varones

El cambio comenzará a aplicarse en el próximo ciclo lectivo y tendrá una implementación progresiva . La institución incorporará mujeres en los primeros niveles educativos.

La decisión fue consensuada entre las autoridades, docentes, personal no docente y las familias. Según explicó el director general Guillermo Di Lella, la iniciativa también se encuentra alineada con los procesos de formación académica y pedagógica.

El Sagrado Corazón dejará de ser exclusivo para varones a partir de 2027. (Fuente: Colegio Sagrado Corazón .edu.ar) Colegio Sagrado Corazón .edu.ar

El nuevo esquema contempla:

Inicio: ciclo lectivo 2027.

Modalidad: educación mixta o coeducación.

Nivel Inicial: incorporación de niñas.

Primer grado: también podrán ingresar alumnas.

Prioridad: hermanas de estudiantes que ya concurren al colegio.

Ya hay 50 familias interesadas en el ingreso

La apertura para las niñas generó una respuesta inmediata entre quienes buscan una vacante. De acuerdo con las autoridades, ya se registraron unas 50 solicitudes para el jardín de infantes.

El colegio actualmente lleva adelante entrevistas con las familias interesadas. La prioridad será para las hermanas de los alumnos que ya forman parte de la institución.

La medida busca resolver además una situación que se repetía entre algunas familias: que sus hijos asistieran al Sagrado Corazón mientras sus hijas debían concurrir a otro establecimiento.

Qué pasará con la identidad del Colegio Sagrado Corazón

La incorporación de alumnas no supondrá, según las autoridades, un cambio en el proyecto educativo que caracteriza al establecimiento. El objetivo es mantener la identidad institucional mientras se adapta la composición de su comunidad.

Uno de los ejes que continuará teniendo importancia será la formación en valores, con especial énfasis en la convivencia y el respeto entre alumnos y alumnas.

De esta manera, el Colegio Sagrado Corazón comenzará en 2027 una etapa diferente después de una larga trayectoria como institución exclusivamente masculina. El proceso de admisión ya está en marcha y las primeras solicitudes muestran el interés de las familias por el nuevo formato.