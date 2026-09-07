Juan Carlos de Pablo aseguró que para las billeteras “la mora es una inversión”.

El economista Juan Carlos de Pablo planteó que “el costo de la mora para las billeteras es inversión”, en medio del elevado nivel de morosidad y el debate por si el Gobierno debe lanzar medidas de asistencia.

El análisis del economista es coincidente con la visión gubernamental que sostiene la política de no intervenir, que contrasta con los proyectos que impulsa la oposición en el Congreso.

El análisis de Juan Carlos de Pablo sobre la morosidad

En su análisis, De Pablo sostuvo que las entidades financieras “arrancan queriendo dar crédito pero no tienen información del tomador, entonces dan muchísimos créditos por montos bajos sabiendo que X porcentaje no va a pagar”.

Indicó, durante el programa de stream “Maquiavelo y Adam Smith”, que “lo que hicieron fue identificar a los pagadores para poder darles mayores créditos a medida que se construyen sus puntajes crediticios y a los no pagadores para no otorgarles créditos futuros que te hagan perder plata”.

Juan Carlos de Pablo planteó que “el costo de la mora para las billeteras es inversión”.

En este marco, de Pablo aseguró que “el costo de la mora para las billeteras es inversión” y lo graficó describiendo que “es sembrar 32 ramitas y hay que esperar cuales salen y cuales no”.

La postura del Gobierno frente a la mora y el crédito

En la última semana, el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, rechazó las “propuestas populistas” porque “atentan contra el acceso al crédito”.

En este sentido, sostuvo que “intervenciones como asistir a los bancos, nosotros las vemos con poco interés”, señalando que “hoy los bancos tienen capital de sobra, claramente tienen capacidad para absorber las pérdidas por las decisiones equivocadas que han tomado” y remarcando que “no necesitan asistencia de afuera”.