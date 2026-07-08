La jardinería en casa ganó popularidad en los últimos años y, con ella, también crecieron los trucos para aprovechar residuos orgánicos que normalmente terminan en la basura.

Uno de los más comentados consiste en mezclar vinagre con cáscara de banana para elaborar un preparado que puede aportar nutrientes a determinadas plantas.

La combinación aprovecha las propiedades de ambos ingredientes: mientras la cáscara de banana contiene minerales beneficiosos para el desarrollo vegetal, el vinagre ayuda a acelerar su descomposición y la liberación de esos nutrientes.

Sin embargo, para obtener buenos resultados es fundamental utilizar la mezcla de manera correcta y nunca aplicarla directamente sobre las plantas.

Para qué sirve mezclar vinagre con cáscara de banana

La principal función de esta preparación es crear un fertilizante líquido casero que aporta minerales.

La cáscara de banana es rica en potasio, fósforo y magnesio, nutrientes fundamentales para favorecer el crecimiento, la floración y el fortalecimiento de las plantas.

Por su parte, el vinagre contribuye a acelerar el proceso de descomposición de la cáscara de banana, permitiendo que esos minerales pasen más rápido a líquido.

Además, su acidez puede ayudar a reducir el pH del suelo, algo que resulta beneficioso para especies que prefieren sustratos ligeramente ácidos.

Cuando se utiliza correctamente y siempre diluido, este preparado también puede contribuir a mantener el suelo más saludable y convertirse en una alternativa económica frente a algunos fertilizantes comerciales.

Vinagre con cáscara de banana: para qué sirve esta mezcla, cómo preparar el fertilizante casero y qué plantas pueden beneficiarse. Fuente: ChatGPT

Cómo preparar el fertilizante casero de vinagre con cáscara de banana

Hacer esta mezcla es muy sencillo y solo requiere unos minutos de preparación. Los ingredientes son:

Cáscaras de una o dos bananas.

Vinagre blanco o de manzana.

Agua.

Preparación

Colocar las cáscaras de banana dentro de un frasco o recipiente limpio.

Cubrirlas completamente con vinagre.

Dejar reposar la mezcla durante unas 48 horas.

Colar el líquido obtenido.

Antes de utilizarlo, diluir una parte del preparado con una parte igual de agua.

Que plantas pueden beneficiarse y qué errores conviene evitar

Este fertilizante casero puede utilizarse una vez por semana en plantas que agradecen un suelo ligeramente ácido, como hortensias, azaleas, orquídeas, frutillas, tomates y especies tropicales.

No obstante, hay algunas recomendaciones importantes para evitar daños.