La discusión sobre cuál es la mejor empanada de la Argentina lleva años y suele dividir opiniones entre los fanáticos de las recetas regionales.

En ese contexto, un ranking elaborado meses atrás por la guía gastronómica Taste Atlas sigue siendo una referencia para quienes buscan una respuesta.

El listado incluyó variedades de distintos países y provincias argentinas, y volvió a despertar una misma pregunta: ¿son mejores las empanadas tucumanas o las salteñas?

El ranking de Taste Atlas que eligió la mejor empanada argentina: ¿es salteña o tucumana?

En aquella clasificación internacional, la empanada tucumana quedó en el primer puesto, mientras que la salteña terminó varios lugares más abajo.

Taste Atlas calificó a la empanada tucumana con 4,4 puntos, destacando su masa artesanal, el relleno jugoso y el tradicional toque de limón.

La empanada tucumana quedó en el primer puesto del ranking de Taste Atlas. (Foto: Archivo)

La guía también señaló que las empanadas argentinas representan una tradición en la que cada repulgue identifica un relleno y una receta diferente.

El resultado volvió a alimentar el histórico debate entre las distintas variantes regionales.

Cómo quedó el ranking de las mejores empanadas

Los primeros seis lugares fueron:

Empanada tucumana (Argentina) – 4,4.

Empanada argentina – 4,4.

Empanada cordobesa (Argentina) – 4,3.

Empanada chilena – 4,2.

Empanada gallega (España) – 4,1.

Empanada salteña (Argentina) – 3,9.

Por qué la empanada salteña quedó detrás

La empanada salteña obtuvo 3,9 puntos, por debajo de otras variedades argentinas e internacionales.

Según la guía, la empanada tucumana sobresalió por su equilibrio entre tradición, elaboración y sabor, mientras que la clasificación continúa siendo una de las más consultadas por los amantes de la gastronomía.