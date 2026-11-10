La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) realizará un paro en todas las líneas del subte este jueves 12 de noviembre, entre las 21 y el cierre del servicio, en repudio a la muerte de otro trabajador que el sindicato atribuye a la exposición al asbesto. Se trata del séptimo fallecimiento que los Metrodelegados vinculan con la presencia de este material cancerígeno en la red.

Fuentes de la organización gremial confirmaron la medida a El Cronista, que luego se oficializó mediante un comunicado. En ese aviso, los Metrodelegados informaron que el empleado fallecido había trabajado durante más de 32 años en un taller donde estaba presente el material cancerígeno.

Paro de subte: por qué protestan los Metrodelegados

La medida fue convocada tras el fallecimiento de un trabajador que, según el sindicato, murió por una enfermedad vinculada con la exposición al asbesto. Con este caso, la AGTSyP contabiliza siete trabajadores fallecidos por esa causa.

El nuevo episodio se suma a una serie de denuncias que los Metrodelegados sostienen desde hace años. En agosto de 2025, cuando informaron la muerte de Walter Berhovet, trabajador de la línea D, el gremio contabilizaba cinco fallecimientos atribuidos a la exposición al mineral.

En noviembre de 2024, la organización también había denunciado la muerte de Jorge Navarro, un trabajador del taller Constitución que padecía cáncer de pulmón. Según el sindicato, una auditoría médica había reconocido en 2020 el vínculo entre su enfermedad y la exposición al asbesto.

Además de los fallecimientos, los Metrodelegados denunciaron que más de 150 trabajadores ya fueron diagnosticados con afecciones de salud como consecuencia de la exposición al material. “Este material altamente cancerígeno está prohibido desde hace más de 20 años y, sin embargo, sigue presente en todas las líneas de subte de la Ciudad”, advirtió la organización.

Asbesto en el subte: qué respondió Emova tras la muerte de Oscar Pauer

Desde Emova lamentaron el fallecimiento de Oscar Pauer, quien trabajó como operario en el taller Rancagua de la línea B hasta su jubilación, en agosto de 2024. “Hacemos extensivo nuestro acompañamiento a sus familiares y allegados”, expresó la empresa en un comunicado.

La concesionaria sostuvo que continúa trabajando en el plan integral de desasbestizado de la red a través de una mesa interdisciplinaria en la que también participan las entidades gremiales y que funciona en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno porteño.

Además, Emova informó que realizó más de 5.000 mediciones de calidad del aire en las distintas áreas de trabajo del subte. Según la empresa, los resultados fueron “adecuados para la salud” y se ajustan a las normas de seguridad laboral.

La compañía explicó que los controles se realizan de manera constante y están a cargo de instituciones y laboratorios especializados, validados por la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de esos resultados, Emova afirmó que el ámbito del subte cumple con las condiciones exigidas por las normas vigentes.

Asbesto en el subte: desde cuándo se conoce la presencia del material cancerígeno

El conflicto por el asbesto en el subte porteño se hizo público en febrero de 2018, cuando los trabajadores tomaron conocimiento de que formaciones CAF 5000 que habían circulado en el Metro de Madrid contenían ese material. Esos trenes también habían sido utilizados en la línea B de Buenos Aires.

A partir de entonces, la AGTSyP comenzó a reclamar explicaciones a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), la empresa estatal propietaria de la red, y a la concesionaria. En 2019, el sindicato presentó un amparo ambiental y posteriormente se realizaron relevamientos que confirmaron la presencia de asbesto en distintas flotas e instalaciones.

El material, también conocido como amianto, está prohibido en la Argentina desde 2003. Su inhalación puede provocar enfermedades graves, entre ellas cáncer de pulmón y mesotelioma, que pueden manifestarse muchos años después de la exposición.

Qué reclaman los trabajadores del subte por el asbesto

La discusión no se limita a los fallecimientos. Los Metrodelegados reclaman el retiro integral del material de la red, el reemplazo de los componentes contaminados y mayores controles médicos para el personal que estuvo expuesto.

Entre los principales planteos del sindicato se encuentran:

El retiro del asbesto de toda la red de subterráneos.

El reemplazo de las formaciones contaminadas.

La inclusión de todos los trabajadores, tanto activos como jubilados, en el Registro de Agentes de Riesgo (RAR).

La reducción de la jornada laboral para minimizar la exposición al material cancerígeno.

En el comunicado, la AGTSyP responsabilizó a la concesionaria Emova, al Grupo Roggio, a Metrovías y a los distintos gobiernos por la continuidad del problema. El sindicato calificó la situación como una “crisis sanitaria” y sostuvo que la exposición al asbesto pone en riesgo a trabajadores, usuarios y vecinos de la Ciudad.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad informó que existe un plan de desasbestizado desde que se detectó el material en 2018. El programa contempla el análisis de las formaciones e instalaciones, el retiro de componentes contaminados y controles de calidad del aire en los espacios de trabajo.